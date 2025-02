Délais d’attente MDPH : combien de temps attendre ?

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) joue un rôle essentiel dans la vie des personnes en situation de handicap, étant responsable de l’attribution des aides visant à compenser les impacts de leur handicap sur leur quotidien. Elle est chargée d’examiner les demandes qui lui sont soumises et de rendre une décision, en respectant les délais imposés par la réglementation.

Toutefois, bien que des délais soient prévus, les demandeurs peuvent se retrouver face à des délais d’attente MDPH longs ou excessifs, parfois supérieurs à ceux fixés par la loi. Il n’est pas rare que les bénéficiaires potentiels doivent attendre plusieurs mois avant d’obtenir une réponse.

Dans cet article, nous examinerons les délais typiques pour recevoir une réponse suite à une demande à la MDPH.

Vue d’ensemble sur les délais moyens de traitement d’une demande dans les MDPH

Selon le code de l’Action Sociale et des Familles (article R.241-33) « le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vaut décision de rejet ».

Toutefois, d’après la dernière édition du baromètre des Maisons départementales des personnes handicapées, les délais de traitement des demandes de droits pour les citoyens en situation de handicap ne cessent de s’allonger. Au premier trimestre 2024, il fallait en moyenne 4,8 mois pour obtenir une réponse, tous types de décisions confondus, soit autant que pour les deux trimestres précédents.

Ce délai dépasse largement les quatre mois fixés par la réglementation, une exigence que seules un tiers des MDPH parviennent à respecter. Pire encore, aucune amélioration n’est observée. Lors du deuxième trimestre 2021, date des premières données du baromètre, l’attente moyenne était de 3,9 mois. Depuis, elle oscille entre 4,3 et 4,9 mois, témoignant d’une tendance préoccupante.

Le temps nécessaire pour traiter une demande varie considérablement selon le département. Certains départements affichent des délais relativement courts, comme la Meuse, où l’attente moyenne est d’un mois et demi, ou encore la Guyane et le Tarn, qui traitent les dossiers en seulement deux mois.

En revanche, dans d’autres départements, les délais s’allongent considérablement. Les demandeurs en Ille-et-Vilaine doivent patienter en moyenne 9,2 mois, tandis que dans le Calvados, ce délai atteint 9,6 mois. La situation est encore plus critique en Martinique, où l’attente dépasse 10 mois, atteignant 10,5 mois en moyenne.

Pourquoi les délais d’attentes MDPH s’allongent ?

Le délai accordé à la MDPH pour rendre une décision est de 4 mois à partir de la date de réception du dossier. Cependant réellement, le délai de 4 mois est difficilement atteignable en raison de plusieurs facteurs.

Depuis la pandémie de Covid-19, une augmentation significative des demandes a été observée (+19,9 % de dossiers déposés), sans que les ressources humaines nécessaires ne suivent cette croissance, allongeant les délais de traitement et augmentant le stock de dossiers en attente, dans plusieurs départements.

Cette situation est aggravée par la complexité croissante des dossiers et le manque de personnel qualifié, rendant le recrutement difficile et entraînant une pénurie de personnel qualifié.

Par ailleurs, des dossiers incomplets ou mal remplis peuvent également retarder le processus, nécessitant des demandes de pièces complémentaires. De plus, la diversité des droits à traiter et la technicité des procédures allongent le temps d’instruction.

Quel est le parcours d’un dossier à la MDPH ?

Lorsqu’un dossier est envoyé à la MDPH, il suit plusieurs étapes et est examiné par au moins huit professionnels spécialisés dans différents domaines (médical, social, scolaire, professionnel) afin d’en assurer un traitement complet.

Voici le parcours que suit le dossier :

Obtenir un formulaire : Téléchargeable sur le site de la MDPH ou récupérable auprès d’organismes publics.

Téléchargeable sur le site de la MDPH ou récupérable auprès d’organismes publics. Remplir le formulaire : Inclure toutes les pièces justificatives nécessaires pour constituer un dossier complet.

Inclure toutes les pièces justificatives nécessaires pour constituer un dossier complet. Envoyer ou déposer le dossier : Une fois complété, il doit être transmis à la MDPH.

Une fois complété, il doit être transmis à la MDPH. Réception et numérisation : La MDPH réceptionne et numérise le dossier pour faciliter son traitement.

La MDPH réceptionne et numérise le dossier pour faciliter son traitement. Vérification et accusé de réception : La MDPH contrôle la complétude du dossier et envoie un accusé de réception.

La MDPH contrôle la complétude du dossier et envoie un accusé de réception. Évaluation par une équipe pluridisciplinaire : Analyse des besoins par des professionnels médico-sociaux, élaboration d’un Plan Personnalisé de Compensation (PPC).

Analyse des besoins par des professionnels médico-sociaux, élaboration d’un Plan Personnalisé de Compensation (PPC). Décision de la CDAPH : Étude du PPC et prise de décision (accord ou refus).

Étude du PPC et prise de décision (accord ou refus). Mise en œuvre des décisions : En cas d’accord, la MDPH et ses partenaires appliquent les droits accordés.

Comment se déroule une demande auprès de la MDPH ?

Avant d’évoquer les délais d’attente MDPH, il faut comprendre le processus d’instruction d’un dossier. Une fois déposé auprès de la MDPH du domicile du demandeur, le dossier est étudié par une commission interne, la CDAPH.

Cette instance analyse la situation du requérant, identifie ses besoins en compensation et détermine les aides les plus adaptées pour atténuer les effets du handicap. L’évaluation repose sur les documents fournis et permet d’établir un taux d’incapacité.

Compte tenu du volume de demandes et de la rigueur de l’analyse, le traitement du dossier peut nécessiter un certain délai.