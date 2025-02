Easycare souffle ses trois bougies !

Easycare, spécialiste de la relation client à domicile – homeshoring – fête sa 3e année d’existence. Retour sur l’ascension d’une jeune société française qui remet au goût du jour le télétravail, encore mal considéré en France. Seulement 7% de la population active le pratique, contre 13% en Europe et 33% aux Etats-Unis… Easycare s’inspire du business modèle des grands acteurs du homeshoring américain (Alpine Access, Liveops, Arise..), actuellement en plein essor. Lorsque la société se créée, en 2006, aucun opérateur de centres de contacts ne propose le télétravail en France. Encore aujourd’hui, ils sont très peu à le pratiquer, et les opérateurs traditionnels ne s’y mettent qu’à petits pas, tant les a priori à l’égard de ce statut sont ancrés dans les mentalités. « Dans l’imaginaire collectif des entreprises, le télétravail, tel qu’on a voulu le développer dans les années 90, ne fonctionne pas. Ce statut est vu comme un frein au management et à la formation continue. Or aujourd’hui, les outils technologiques dont on dispose n’ont plus rien à voir avec ceux des années 90. Un gros travail d’évangélisation reste encore à fournir », explique Christophe Sarrabayrouse, Directeur général d’Easycare.

Car en effet, les quatre-vingt téléopérateurs d’Easycare disposent chez eux des mêmes outils de travail que leurs homologues, en centre d’appels traditionnel. Leur poste client est supervisé à distance et l‘animation des équipes est assurée par l’utilisation d’une plateforme de communication multimédia (Chat/IM/click2call/partage d’écran), si bien que même à domicile, ils restent encadrés et managés. Ils accèdent aux mêmes niveaux de formation, qu’ils peuvent suivre de trois façons différentes : soit seul, en mode e-learning, soit en groupe, au sein d’une séance de cours virtuel ou dans une salle de formation traditionnelle. En matière de sécurité, le télétravail répond aux mêmes exigences. Les solutions de virtualisation utilisées par Easycare empêchent toute copie des données. L’accès aux ressources PC par token USB renforce encore la sécurité et la non-répudiation.

Une flexibilité inégalée



En outre, cette forme de travail offre une plus grande flexibilité qu’un centre d’appels classique, tant pour :

– l’employeur qui peut mobiliser plus facilement des télé-agents, même sur de courtes périodes d’activités,

– que le salarié qui a la possibilité d’aménager plus facilement son temps de travail et d’augmenter d’environ 10% son pouvoir d’achat, en économisant sur les frais de transport et les repas.

Une solution d’avenir



Pour Easycare, toutes les conditions sont réunies, aujourd’hui, pour que le développement de l’homeshoring, dont le potentiel de création d’emplois est

important, s’accélère en France. « Nous bénéficions ici d’un environnement technologique propice, avec un fort taux d’équipement des foyers en micro-ordinateur

et une large pénétration de l’ADSL. De plus, les mentalités évoluent, favorisées par un contexte législatif et politique favorable», illustre David Klajman, Co-fondateur

d’Easycare et Directeur des opérations. En trois ans d’existence, Easycare a multiplié les références dans les secteurs de la télécommunication, l’édition, l’associatif et l’humanitaire, la banque, l’assurance/mutuelle… Elle vient par exemple de terminer, ce mois-ci, une opération d’appels aux dons, pour la Ligue contre le cancer.