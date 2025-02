Accessibilité : comment Solidays rend son Festival le plus accessible possible

Alors que la célébration annuelle du festival Solidays attire chaque année des milliers de spectateurs, l’édition 2024 a marqué un tournant dans l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

En effet, le festival a mis en œuvre une série de dispositifs innovants et adaptés destinés à offrir une expérience inclusive et confortable à tous les publics. À l’heure où l’on entend souvent parler de l’importance de rendre la culture accessible, Solidays se distingue par son engagement concret, tant sur le terrain que dans sa communication.

Les projets ambitieux prévus pour 2025 promettent d’aller encore plus loin dans cette démarche.

Dès le début du festival, on constate une attention particulière portée à l’accueil des personnes en situation de handicap (PSH). En 2024, plus de 720 bracelets dédiés aux PSH ont été distribués et 360 bénéficiaires ont déjà été pris en charge par des bénévoles spécialement formés. Ces chiffres témoignent de la volonté des organisateurs de faciliter l’accès à la culture pour tous, en mettant en place des mesures concrètes qui améliorent le vivre ensemble.

Signalétique accessible

Parmi les dispositifs phares, on retrouve un renforcement de la signalétique sur l’ensemble des plateformes du festival, ainsi que l’adoption du nouveau logo Malakoff Humanis, partenaire du festival, gage d’une collaboration étroite avec des acteurs majeurs du secteur médico-social.

Zones d’accueil

Les infrastructures dédiées à l’accessibilité ont également été développées. Deux zones d’accueil spécifiques ont été mises en place, permettant une entrée rapide pour les PSH et leurs accompagnants.

À l’entrée « Invitations », une file dédiée facilite l’accès direct au festival, tandis qu’une entrée « Technique 1 » offre la possibilité d’accéder via une route goudronnée backstage, complétée par une navette PMR qui dessert un parking spécialement aménagé à l’arrière de la scène Domino.

Ce système de navette, doté d’un véhicule adapté pouvant transporter trois fauteuils, assure une prise en charge efficace et ponctuelle des déplacements sur site, avec des horaires étendus le vendredi, samedi et dimanche.

Un autre volet essentiel du dispositif concerne le prêt de fauteuils roulants pour les personnes en difficulté motrice. Six fauteuils adultes et un fauteuil enfant, équipés de cale-pieds, sont mis à disposition, accompagnés d’un kit de réparation et d’une possibilité de recharge, garantissant une continuité dans l’autonomie des usagers.

De plus, un espace calme a été aménagé en backstage au niveau du Point Info, avec une rampe d’accès et un comptoir abaissé, permettant à chacun de se ressourcer en toute sérénité.

Les sanitaires accessibles ont été déployés sur plusieurs points stratégiques du festival. Chaque bloc de toilettes dispose d’aménagements spécifiques, avec des cabines accessibles et un système de cadenas à code distribué par l’équipe sanitaire. Ces mesures, bien que techniques, témoignent d’un engagement global pour assurer le confort et la sécurité de tous les visiteurs.

Une approche large des handicaps et de l’accessibilité

L’accessibilité ne se limite pas aux infrastructures physiques. Le festival a également développé des dispositifs destinés aux publics aux besoins spécifiques. Pour les personnes malvoyantes, le partenariat avec l’association « Souffleurs de Sens » a permis de mettre en place le dispositif « Souffleurs d’Images ». Ce dispositif innovant consiste à accompagner les visiteurs aveugles ou malvoyants grâce à des bénévoles formés qui décrivent en temps réel les œuvres et les espaces du festival, notamment lors de la visite de l’exposition « Sex in the City » et des Backstage Tours. Cette approche sensorielle offre une immersion unique dans l’univers du festival, rendant l’art accessible autrement que par la simple vue.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, le festival a testé avec succès les gilets vibrants SoundX. Ces vestes, qui retranscrivent les sons en vibrations grâce à une technologie basée sur l’intelligence artificielle, offrent une nouvelle dimension de perception de la musique. Testés sur le terrain avec l’aide de bénévoles spécialisés, ces dispositifs innovants ont reçu des retours très positifs et ouvrent la voie à de nouvelles formes d’expérience sensorielle lors des concerts.

Et en 2025 ?

Si l’édition 2024 de Solidays pose déjà des jalons forts en termes d’accessibilité, les projets pour 2025 promettent d’aller encore plus loin.

Solidays se positionne comme un modèle d’accessibilité en milieu événementiel, démontrant que l’inclusion peut être concrétisée grâce à une planification minutieuse et à l’adoption de technologies innovantes, et avec la coordination d’associations spécialisées.

Pour les professionnels du secteur et les acteurs de l’inclusion, l’exemple de Solidays offre de précieuses leçons sur la manière de concevoir des environnements événementiels inclusifs, où chaque innovation est pensée pour réduire les barrières et renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap. Ce festival représente non seulement une célébration de la culture, mais également un engagement pour un avenir plus inclusif.