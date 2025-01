Exosquelette : À quel prix améliorer la vie et le travail ?

Les exosquelettes, ces dispositifs futuristes autrefois réservés aux films de science-fiction, sont aujourd’hui des outils concrets qui améliorent le quotidien. Utilisés dans le secteur médical, ils aident notamment les personnes en rééducation. Mais aussi les salariés du secteur industriel, dans des tâches physiques pénibles ou encore les militaires dans le domaine de la défense. Mais quel est le prix d’un exosquelette ? Voici un éclairage sur les coûts, les critères de variation et où en trouver.

Qu’est-ce qu’un exosquelette ?

Un exosquelette est un dispositif portatif motorisé conçu pour assister ou améliorer les mouvements humains. Utilisé dans divers domaines comme la médecine et l’industrie, il peut aider les personnes ayant des handicaps à retrouver de la mobilité et augmenter la force et l’endurance des travailleurs.

Dans le domaine de la défense, il peut également offrir une protection et une assistance aux soldats.

En somme, il agit comme une armure extérieure qui peut rendre les tâches physiques plus faciles et plus sécurisées.

Deux grandes catégories : exosquelette médical ou industriel

L’exosquelette médical

Les exosquelettes médicaux sont conçus pour aider les personnes à mobilité réduite. Ils facilitent la rééducation, aident à marcher ou à retrouver une certaine autonomie. Ces dispositifs sont particulièrement utilisés dans les centres de rééducation pour accompagner les patients atteints de lésions de la moelle épinière, d’accidents vasculaires cérébraux ou de maladies neurologiques. En plus de redonner une mobilité partielle, ils stimulent les muscles et articulations. Cela peut prévenir des complications liées à l’immobilité prolongée, comme la perte musculaire ou les troubles circulatoires.

Exemple : les exosquelettes ReWalk ouWandercraft, utilisé par les personnes paraplégiques pour marcher à nouveau.

L’exosquelette industriel

Conçus pour réduire la pénibilité des tâches physiques, les exosquelettes industriels sont employés dans des secteurs tels que la logistique, l’industrie, la manutention ou la construction. Ils aident à diminuer les efforts répétés, comme le port de charges lourdes ou les postures contraignantes. Pour cela, ils offrent un soutien aux muscles et aux articulations. Cela permet non seulement de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques, mais aussi d’améliorer le confort et la productivité des travailleurs. Certains modèles passifs, comme ceux destinés au soutien du dos ou des épaules, sont particulièrement populaires pour les tâches répétitives ou prolongées.

Exemple : le modèle Levitate AIRFRAME est utilisé pour réduire la fatigue musculaire des épaules. Alors que le modèle Laevo™, un exosquelette passif en forme de harnais, fonctionne avec des ressorts et des vérins pour apporter un soutien dorsal lors de flexions répétitives. Le modèle Japet.W quant à lui, combine un système de soutien dorsal avec des bandes motorisées pour soulager les lombaires et réduire les contraintes liées au port de charges lourdes. D’autres exosquelettes, comme le FX Stick, permettent de soulager les jambes et le dos en offrant à l’utilisateur la possibilité de s’asseoir où et quand il le souhaite.

L’utilisation d’exosquelettes dans l’industrie vise donc à compenser les efforts des opérateurs en contribuant à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Toutefois, leur adoption soulève de nouvelles questions relatives à la santé et à la sécurité au travail, nécessitant une évaluation approfondie des risques et des bénéfices (source : Santé et sécurité au travail – INRS).

Les critères qui influencent le prix d’un exosquelette

Le prix d’un exosquelette varie en fonction de plusieurs critères :

Les matériaux utilisés

Les exosquelettes fabriqués à partir de matériaux avancés, tels que les alliages d’aluminium, le carbone ou le titane, affichent des coûts plus élevés. Ces matériaux sont privilégiés pour leur légèreté et leur robustesse, deux caractéristiques indispensables pour garantir le confort de l’utilisateur et la durabilité du dispositif. Par exemple, les modèles industriels nécessitant une utilisation intensive doivent être particulièrement résistants, ce qui peut faire grimper les prix.

Technologie et fonctionnalités

Les exosquelettes motorisés, équipés de capteurs de mouvements, de gyroscopes ou d’intelligence artificielle (IA), coûtent significativement plus cher que les modèles passifs. Les capteurs permettent de détecter les mouvements de l’utilisateur en temps réel et d’adapter les niveaux d’assistance, ce qui accroît la précision et l’efficacité du dispositif. Certains modèles médicaux intègrent des algorithmes d’apprentissage pour s’adapter aux besoins spécifiques du patient au fil du temps, ce qui augmente leur coût de production.

Le domaine d’application

Les exosquelettes industriels et médicaux sont conçus pour répondre à des besoins très différents. Les modèles médicaux, souvent utilisés en rééducation, nécessitent des réglages précis et parfois une personnalisation complète pour s’adapter à la morphologie et aux besoins du patient. Cela peut inclure des ajustements au niveau des moteurs, de la structure ou des supports. Les modèles industriels, quant à eux, peuvent être produits en série pour des usages plus standardisés, ce qui rend certains modèles passifs plus abordables.

Fabrication standard ou sur mesure

Un exosquelette conçu sur mesure, que ce soit pour un patient souffrant d’une pathologie rare ou pour un usage spécifique dans un environnement industriel, est généralement bien plus coûteux. Les étapes de conception et de fabrication sont plus longues et impliquent souvent une collaboration étroite entre les fabricants et les utilisateurs finaux. À l’inverse, les modèles standardisés, produits en plus grande quantité, sont souvent moins chers à l’achat, bien que leur efficacité puisse être moindre dans certains cas spécifiques.

Une fourchette de prix pour un exosquelette

Exosquelettes industriels

Les prix d’un exosquelette industriel est généralement plus abordable qu’un modèle médical. Les exosquelettes industriels varient entre 1 000 et 10 000 euros, en fonction de leurs caractéristiques et fonctionnalités. Les modèles passifs, conçus pour fournir un simple soutien mécanique, sont les plus économiques. Par exemple, les dispositifs qui soutiennent le dos ou les jambes peuvent être proposés pour moins de 1 000 euros.

En revanche, les exosquelettes plus avancés, destinés à des tâches spécifiques ou intégrant des composants plus sophistiqués, comme des systèmes de réglage personnalisés, atteignent des prix plus élevés, souvent autour de 5 000 euros. Ces modèles sont particulièrement adaptés aux travaux exigeant un soutien prolongé ou une précision élevée.

Exemples d’utilisation et modèles courants

Les exosquelettes pour le soutien des bras et des épaules sont très utilisés pour les tâches répétitives au-dessus de la tête, comme l’assemblage dans l’industrie automobile. Un modèle tel que le LP12 modèle Skelex, proposé à environ 3 500 euros, offre un bon exemple d’exosquelette ciblant ce type de besoins.

Pour des tâches de levage ou des mouvements impliquant le dos, certains modèles passifs, comme le EXO-S (à partir de 2 000 euros), permettent de réduire la fatigue sans nécessiter de motorisation.

Un autre exemple d’exosquelette médical adapté aux membres inférieurs est la chaise exosquelette IP-14, proposée à environ 3 800 euros. Conçue pour permettre une alternance fluide entre les positions assise et debout, elle offre un soutien ergonomique pour les jambes et le dos. Ce type de dispositif est particulièrement utile pour les personnes ayant des difficultés à maintenir une posture prolongée, que ce soit à cause de troubles neurologiques ou de douleurs chroniques. Sa conception compacte et ajustable en fait une solution pratique pour diverses situations, tant dans un cadre médical qu’industriel.



Il existe une multitude d’exosquelettes pour diverses situations. N’hésitez pas à en discuter avec la médecine du travail et avec votre employeur pour envisager des équipements adaptés.

Exosquelettes médicaux

En raison de leur sophistication, les exosquelettes médicaux ont des prix bien plus élevés que les modèles industriels. Leur coût oscille généralement entre 10 000 et 100 000 euros, selon leur fonctionnalité et leur niveau de personnalisation. Les modèles les plus avancés, intégrant des systèmes motorisés adaptatifs et des interfaces utilisateur intuitives, peuvent même dépasser cette fourchette. Ces tarifs incluent souvent des services complémentaires comme la formation à leur utilisation ou un suivi technique.



Exemples :

ReWalk Personal 6.0 – Le prix de cet exosquelette se situe entre 100 000 et 140 000 euros, ce dispositif est conçu pour aider les personnes paraplégiques à marcher à nouveau. Doté de moteurs articulés et de commandes portées à la ceinture, il permet un déplacement autonome sur terrain plat et incliné. Ce modèle, utilisé à domicile et en milieu médical, représente un espoir considérable pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière. Encore faut-il pouvoir le financer.

EksoNR (Ekso Bionics) – L’EksoNR est conçu principalement pour les centres de rééducation. Il est utilisé dans le cadre d’exercices de réhabilitation neurologique pour les patients victimes d’un AVC ou d’une blessure cérébrale traumatique. Grâce à ses capteurs avancés, l’exosquelette peut ajuster son assistance en fonction des besoins spécifiques de chaque patient, permettant une récupération progressive et ciblée. Les tarifs varient en fonction de plusieurs facteurs tels que les options spécifiques choisies, les accessoires inclus et les besoins spécifiques du patient. En général, les estimations de prix pour un exosquelette de rééducation comme l’EksoNR se situent généralement entre 50 000 € et 100 000 €.

Le remboursement des exosquelettes médicaux

Les exosquelettes médicaux représentent un investissement financier conséquent, et leur remboursement varie selon les politiques de santé propres à chaque pays.

En France, en raison d’un prix souvent élevé, le remboursement d’un exosquelette médical par l’Assurance Maladie est actuellement limité. Toutefois, certaines mutuelles et assurances santé peuvent prendre en charge une partie des frais, notamment pour les dispositifs utilisés en rééducation. Les aides gouvernementales spécifiques aux exosquelettes restent rares, mais des associations, telles qu’APF France Handicap, offrent parfois un soutien financier aux personnes concernées. Il est important de noter que le système de santé français est en constante évolution, avec des mesures récentes visant à réduire les dépenses de la Sécurité sociale, ce qui peut influencer les politiques de remboursement à l’avenir

Aux États-Unis, par exemple, le remboursement des exosquelettes médicaux dépend des compagnies d’assurance et des indications médicales spécifiques. Certains modèles destinés à des usages thérapeutiques peuvent être partiellement couverts, mais les politiques varient largement entre les assureurs. Il est donc essentiel pour les patients de consulter leur fournisseur d’assurance pour obtenir des informations précises sur la couverture potentielle.

Pour maximiser les chances de remboursement, il est recommandé de constituer un dossier médical détaillé, incluant des prescriptions et des justifications de professionnels de santé. Consulter un médecin ou un spécialiste permettra d’évaluer l’adéquation de l’exosquelette au regard des besoins médicaux du patient et d’orienter vers les dispositifs les plus susceptibles d’être pris en charge.

Le remboursement des exosquelettes industriels

Les exosquelettes industriels, bien qu’ils contribuent à la santé et à la sécurité des travailleurs, ne bénéficient généralement pas de remboursement direct par les assurances santé ou les mutuelles. Cependant, dans certains cas, leur acquisition peut être partiellement financée ou subventionnée par des dispositifs liés à la prévention des risques professionnels.

En France, les entreprises peuvent se tourner vers l’Assurance Maladie – Risques professionnels ou des organismes comme l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) pour obtenir des aides financières dans le cadre de programmes de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). Par exemple, des subventions peuvent être accordées aux entreprises qui investissent dans des équipements visant à réduire la pénibilité du travail et à limiter les accidents.

À l’échelle internationale, certains pays, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, disposent de politiques favorisant l’intégration d’innovations ergonomiques en milieu professionnel, incluant les exosquelettes, grâce à des subventions ou des crédits d’impôt.

Enfin, pour les entreprises, ces dépenses peuvent souvent être intégrées dans leurs stratégies d’investissement en santé et sécurité au travail, avec des avantages fiscaux selon les réglementations locales. Cela permet d’encourager l’adoption de solutions qui améliorent les conditions de travail et diminuent les coûts liés aux arrêts de travail et aux accidents.

Où acheter ou louer un exosquelette ?

Pour se procurer un exosquelette, plusieurs options s’offrent aux particuliers et aux entreprises :

Fabricants spécialisés : Ekso Bionics (exosquelettes médicaux et industriels). Comau (robots automobiles et exosquelettes industriels). LifeWard (médical).

Distributeurs : Certains distributeurs proposent des options de location pour tester avant d’acheter. Exemple : Wandercraft , un fabricant français, propose des exosquelettes à usage thérapeutique.

Exosquelettes : un investissement rentable ?

Investir dans un exosquelette peut s’avérer judicieux, surtout pour les entreprises. En effet, les employeurs, notamment dans l’industrie, intègrent de plus en plus ces outils pour réduire les accidents du travail et améliorer le bien-être des salariés. Une réduction des arrêts de travail et une productivité supérieure sont souvent constatées. Par exemple, Audi, Monoprix, Wendel… des entreprises ayant introduit des exosquelettes passifs pour leurs salariés.

Des études, comme celle de l’INRS, montrent une amélioration sérieuse de la productivité et du bien-être avec l’utilisation de ces appareils.

Le prix d’un exosquelette varie considérablement selon son usage, qu’il soit médical ou industriel. Si les modèles industriels offrent des solutions abordables pour réduire la pénibilité au travail, les exosquelettes médicaux représentent un investissement bien plus conséquent, souvent hors de portée pour de nombreux particuliers. Cependant, ces derniers sont majoritairement utilisés dans un cadre médical ou institutionnel, comme les centres de rééducation, où leur coût élevé est justifié par les technologies de pointe qu’ils intègrent et par leur impact positif sur la qualité de vie des patients.

Pour les particuliers, les exosquelettes médicaux restent souvent à l’état d’études et d’expérimentations, avec des dispositifs progressivement adaptés aux besoins individuels. À mesure que la recherche avance et que les coûts de production baissent, on peut espérer que ces technologies deviendront plus accessibles et démocratisées, permettant à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de leur potentiel.

