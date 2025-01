Les stations thermales accessibles en Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas manquer

Les cures thermales occupent une place précieuse dans le parcours de santé et de bien-être, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Offrant des soins naturels, elles contribuent à soulager de nombreuses affections chroniques, à améliorer la mobilité et à renforcer la qualité de vie.

Dans ce domaine, la région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue par son engagement en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion de ces établissements.

Cet article vous invite à découvrir des stations thermales de la Région, spécialement aménagées pour répondre aux besoins des curistes en situation de handicap. Au-delà de leurs eaux aux vertus thérapeutiques, ces établissements se démarquent par des infrastructures adaptées et un accueil inclusif, garantissant à chacun une expérience sereine et bienfaisante.

Le thermalisme accessible : un enjeu de santé et d’inclusion

Les bienfaits des cures thermales : un allié pour la santé et le bien-être

De nombreuses personnes en situation de handicap sont particulièrement touchées par divers troubles tels que les douleurs dorsales, musculaires, articulaires, les problèmes respiratoires ou encore les troubles du sommeil.

Les cures thermales, reconnues pour leur efficacité, offrent une solution durable, naturelle et efficace pour soulager ces maux et améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de troubles fonctionnels, notamment en rhumatologie, respiration, gynécologie, et neurologie. Grâce aux propriétés des eaux thermales, riches en minéraux et oligo-éléments, elles contribuent à apaiser des affections comme l’arthrose, les rhumatismes ou encore les séquelles de blessures.

En complément des soins physiques, les cures offrent également un espace propice à la rééducation fonctionnelle. Les séances de kinésithérapie, les bains chauds et les applications de boue favorisent la mobilité articulaire et musculaire, tout en réduisant les tensions.

Le cadre apaisant des stations thermales aide à réduire le stress, l’anxiété et à renforcer le bien-être mental. Une véritable parenthèse de sérénité pour le corps et l’esprit.

Les stations thermales agréées en Région Auvergne-Rhône-Alpes proposent des soins et des ateliers spécifiquement adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap.

Quel que soit votre handicap physique, vous pourrez bénéficier d’immersions dans l’eau, de massages personnalisés, d’enveloppements, de jets d’eau de mer et d’exercices de rééducation. Ces soins, conçus pour vous détendre, contribuent également à améliorer votre mobilité et à renforcer en douceur les zones les plus fragiles de votre corps.

Pourquoi choisir la région d’Auvergne-Rhône-Alpes pour votre cure thermale ?

Auvergne-Rhône-Alpes : une région au cœur du renouveau thermal

Avec ses 23 stations et 24 établissements thermaux, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne comme un acteur majeur du thermalisme en France. En 2023, 96 582 cures thermales médicalisées de 18 jours ont été réalisées, marquant une hausse encourageante de 4 % par rapport à 2022. Cette dynamique reflète un véritable renouveau pour un secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire. Troisième région thermale du pays, avec 21 % de parts de marché national.

Aujourd’hui la Région a octroyé plus de 100 M€ pour l’amélioration de l’offre thermale (modernisation et extension des établissements) et du cadre de visite des stations (aménagements urbains). Auxquels s’ajoute le soutien d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en matière de promotion, communication et professionnalisation des acteurs.

Focus sur les stations thermales accessibles en région Auvergne-Rhône-Alpes

Parmi ces destinations thermales, certaines stations offrent des services d’accessibilité de grande qualité pour les personnes handicapées, garantissant ainsi une expérience de bien-être inclusive.

Important à savoir : Dans tous les cas, la cure réalisée par une personne à mobilité réduite sera toujours plus aisée avec un accompagnant. Le personnel soignant est toujours disponible pour aider à passer d’un équipement à l’autre, mais l’aidant sera le mieux placé pour accompagner la cure. C’est la recommandation de la majorité des établissements.

Découvrez ces villes d’eau, qui pourraient répondre à vos besoins spécifiques, où chaque station vous invite à un voyage sensoriel et apaisant, accessible à tous.

Les établissements totalement accessibles (PMR, handicap) :

Vichy, Vals-les-bains, Uriage-les-bains, Châtel-Guyon, Mont-Dore, Royat-Chamalières, Aix-les-bains Domaine de Marlioz, La Léchère-les-bains, Evian-les-bains.

Les établissements accessibles avec aide d’une tierce personne :

Néris-les-Bains, Bourbon l’Archambault, Saint-Laurent-les-bains, Montbrun-les-bains, Montrond-les-bains, Brides.

Les défis liés à l’accessibilité : garantir une cure thermale pour tous

Les stations thermales doivent relever plusieurs enjeux pour répondre aux besoins spécifiques de leurs visiteurs.

Tout d’abord, l’adaptation des infrastructures est primordiale. Les établissements doivent être équipés de rampes d’accès, d’ascenseurs adaptés et de cabines de soin accessibles. Les bassins et équipements thermaux doivent également intégrer des dispositifs spécifiques, comme des sièges élévateurs ou des rampes immergées, afin de faciliter l’accès aux curistes à mobilité réduite.

En parallèle, la formation du personnel joue un rôle essentiel. Les équipes des stations thermales doivent être sensibilisées aux différents types de handicaps et formées pour offrir un accompagnement bienveillant et adapté.

De plus, des services personnalisés, tels que des programmes de soins adaptés ou des hébergements accessibles à proximité, complètent l’offre. Ces initiatives, soutenues par la région Auvergne-Rhône-Alpes, témoignent d’un véritable engagement pour rendre les cures thermales accessibles à tous, sans compromis sur le confort et la qualité des soins.

Il convient de noter qu’il est possible de bénéficier d’une prise en charge pour une cure thermale, pour cela, il est nécessaire de consulter un médecin traitant, qui vous orientera vers un établissement agréé par l’Assurance Maladie, et la cure doit durer généralement 18 jours pour obtenir des résultats efficaces.

Pour organiser votre séjour, n’hésitez pas à consulter les sites officiels des stations, obtenir leurs coordonnées, explorer les modalités d’accès et de réservation afin de découvrir ces destinations sereines et revitalisantes et profiter d’une expérience unique de détente et de bien-être.