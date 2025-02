Nord: l'APF propose de nouveaux services à Villeneuve-d'Ascq

Mardi 16 juin 2009, à Villeneuve-d’Ascq, l’Association des Paralysés de France (APF) a inauguré les nouveaux locaux des services qu’elle met à la disposition des usagers. Elle offre de nouvelles et nombreuses prestations à domicile.

L’APF a ouvert un troisième secteur : le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), unique dans le département du Nord. Basés auparavant à Mons-en-Baroeul, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont aussi été déplacés. Le nouveau service SAMSAH accompagne 30 personnes handicapées. Il gère le suivi médical et leur facilite l’accès aux soins médicaux et paramédicaux : diététicien, ergothérapeute, kinésithérapeute ou psychologue.

Le SAVS, aussi appelé « Domi Facile », emploie des professionnels pour aider les usagers à développer leur autonomie dans la vie de tous les jours : revoir avec eux l’adaptation de leur logement, prévoir des vacances, les soutenir dans leur rôle de parents, etc. Le personnel du SAAD quant à lui, accompagne les patients qui éprouvent des difficultés dans leur quotidien : aide au lever, à la toilette, à faire des courses ou remplir des papiers administratifs. Il est à l’écoute de leurs attentes, de leur mode de vie et les aide surtout à construire leurs projets. « Accompagner ce n’est plus prendre en charge, mais prendre en compte l’habitude de vie et les projets des personnes », souligne Jean-Manuel Hergas, représentant de l’APF qui insiste sur la citoyenneté des patients.

Renseignements pratiques :

APF : www.apf.asso.fr

Adresse : 2, rue de la Cense

Les Masters du Sart

59650 VILLENEUVE D’ASCQ

SAMSAH et SAVS : 03 20 41 47 47 savs.lille-metropole@apf.asso.fr

SAAD : 03 20 41 47 48 saad.villeneuve-d-ascq@apf.asso.fr