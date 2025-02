Plans Régionaux d'Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés (PRITH).

La DRTEFP et l’Agefiph Rhône-Alpes ont décidé la fin des cofinancements en Rhône-Alpes des coordinations des Plans Départementaux d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PDITH). En conséquence, après plus de dix ans d’un fonctionnement riche et dynamique, la coordination du PDITH du Rhône, portée par L’ADAPT Rhône et animée par Fabienne Mathevon ainsi que son adjoint Pascal Detavernier, cesse au 30 juin 2009.

Dans l’attente des décisions du SPER (Service public de l’emploi régional), pour toute information sur l’emploi des personnes handicapées dans le Rhône, consulter les sites :

www.rhone-alpes.travail.gouv.fr/dd69 (rubrique emploi des personnes handicapées)

www.agefiph.fr

www.handiplace.org

Le téléphone ainsi que les boîtes électroniques ne seront plus actives à compter du 24 juin 2009.