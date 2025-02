Remboursement des fauteuils roulants : clarification nécessaire + liste des fauteuils éligibles

Le remboursement des fauteuils roulants a récemment fait un pas en avant, suite au message diffusé par Emmanuel Macron sur TikTok, annonçant le « remboursement intégral de tous les fauteuils ». Pourtant, en grattant la surface de cette annonce, on découvre une réalité bien plus nuancée et complexe.

On estime qu‘un million de personnes sont concernées directement par cette mesure, du fait de leur utilisation d’un fauteuil roulant, en mobilité ou à domicile.

Selon les déclarations officielles, dès le lendemain de l’annonce, le gouvernement publierait une liste détaillée regroupant les modèles de fauteuils roulants éligibles au remboursement par la sécurité sociale. Cette précision, bien que rassurante pour certains, signifie en réalité que seuls les fauteuils figurant dans ce document pourront prétendre à un remboursement intégral. Autrement dit, le terme « intégral » ne concerne pas l’ensemble des fauteuils, mais uniquement ceux qui répondent à des critères techniques précis et qui ont été validés par des consultations approfondies menées ces derniers mois.

Le Président a par la suite indiqué que pour les fauteuils qui ne seraient pas présents dans la liste, une réponse sera faite sous deux mois après la demande, pour une prise en charge.

Toutefois, ceux qui se sont penchés sur le document publié ont constaté qu’il était extrêmement dense et difficilement compréhensible. Des professionnels spécialisés dans l’évaluation des dispositifs médicaux nous confirment que même eux éprouvent des difficultés à décrypter les critères d’inclusion, ce qui laisse planer une incertitude quant à l’application concrète de cette mesure.

Voici donc la liste des fauteuils éligibles, mise en ligne sur le site de Légifrance.

Dans la catégorie des VHP à propulsion manuelle ou à pousser :

Fauteuils roulants non-modulaires à propulsion manuelle ou à pousser

Fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser

Dans la catégorie des VPH modulaires à propulsion manuelle ou à pousser :

Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser

Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle configurables

Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle actifs

Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser multi-position

Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle de verticalisation

Dans la catégorie des VPH modulaires à propulsion électrique :

Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique

Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique multi-position

Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique de verticalisation

Dans la catégorie des poussettes :

Poussettes standards

Poussettes modulaires multi-réglables et évolutives

Les autres modèles concernés :

Bases roulantes modulaires

Cycles modulaires à roues multiples

Scooters modulaires

Les avis divergent ainsi : d’un côté, certains experts voient dans cette initiative un pas en avant pour améliorer l’accès aux aides techniques et réduire les coûts pour les personnes en situation de handicap.

De l’autre, des critiques dénoncent une opération de communication trop rapide et peu claire, qui ne répond pas aux besoins d’information des usagers et de leurs familles.

Dans une interview diffusée sur France Inter, Sébastien Peytavie soulignait justement le flou persistant autour des modalités de remboursement et appelait à plus de précision pour éviter que cette mesure ne se transforme en une source d’incompréhension et de frustration.

Au-delà de l’aspect purement financier, le remboursement des fauteuils roulants revêt une dimension symbolique forte. Il représente une reconnaissance de l’importance d’un accès facilité aux aides techniques, élément indispensable à l’autonomie et à l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Cependant, pour que cette mesure ait un impact réel, il est impératif que les critères d’éligibilité soient clairs et que les démarches administratives soient simplifiées. L’enjeu est de taille : trop souvent, les usagers se heurtent à des procédures complexes qui les découragent et limitent l’efficacité des dispositifs de soutien. C’est le cas aussi pour de jeunes para-atlhètes.

De plus, le dispositif prévoit également, pour certaines situations spécifiques, des remboursements complémentaires sous réserve d’un avis médical préalable. Cette mesure, bien qu’elle puisse sembler prometteuse, soulève de nombreuses questions : Quels sont les critères pour bénéficier de ces remboursements additionnels ? Comment ces ententes seront-elles gérées au niveau local par les caisses d’assurance maladie ? La multiplicité des cas particuliers risque d’alourdir encore davantage les démarches pour ceux qui cherchent à accéder à leurs droits.

Les critiques s’élèvent également sur le timing de cette annonce. L’annonce, faite une semaine avant un anniversaire symbolique de la loi handicap, a été perçue par certains comme une opération de communication visant à marquer les esprits, sans pour autant fournir des solutions concrètes et opérationnelles pour tous. La difficulté d’accès au document officiel et son caractère imbitable ont d’ailleurs suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes se demandent si l’information est réellement exploitable.

Une meilleure communication, accompagnée d’un guide explicatif simple et accessible, permettrait aux usagers de comprendre précisément quels modèles de fauteuils roulants sont pris en charge et dans quelles conditions. Souhaitons que les organismes et le Ministère publient rapidement un tel guide.

De plus, il serait opportun d’ouvrir un espace de dialogue avec les professionnels du secteur, afin de recueillir leurs retours et d’ajuster le dispositif en fonction des besoins réels sur le terrain.