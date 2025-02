Vente aux enchères en Australie

Une combinaison de Superman, portée par l’acteur américain Christopher Reeves, sera vendue aux enchères fin mai en Australie. C’est ce qu’a annoncé mercredi la maison de ventes Bonhams et Goodman. Selon le commissaire-priseur, Giles Moon, le costume rouge et bleu, marqué du célèbre « S » de Superman, appartenait à un fan de la saga cinématographique, qui l’avait acheté en 2004 à Londres. Incarnation de Superman à l’écran entre 1978 et 1987, Christopher Reeves est décédé brutalement en 2004, à l’âge de 52 ans, après être devenu paraplégique à la suite d’une chute de cheval.

Le montant de la vente pourrait atteindre entre 15.000 et 20.000 dollars australiens (entre 8.000 et 15.000 euros) lors des enchères organisées le 24 mai à Melbourne (sud de l’Australie). « Les costumes de Superman sont très rares sur le marché et fort prisés des collectionneurs. Il est arrivé à des panoplies complètes (de Superman) de dépasser les 100.000 dollars australiens (environ 50.000 euros) », a expliqué M. Moon. Cette combinaison, proposée sans les bottes ni la cape rouge du journaliste justicier, a servi lors de scènes de cascade dans Superman III (1983).