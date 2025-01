Handirect média devient Handinova

Pour mieux distinguer notre marque dans le domaine de l’information et du contenu à destination de ceux que le handicap touche directement ou indirectement, personnellement ou professionnellement, et pour refléter la variété de nos contenus (média en ligne, newsletters ciblées, collection de livres, guides pratiques et outils), votre média expert handicap se renomme Handinova.

Handinova, c’est un nouvel élan pour notre média et pour nos lecteurs, avec des contenus denses, utiles et originaux, sous différents formats.

Rien ne change pour les bases du média que vous connaissez, ce n’est que du plus.

L’audience d’Handirect sera redirigée vers handinova.fr sans perte.

Handinova, c’est désormais :

🌐 Un média en ligne d’actualités et d’informations de fond sur le handicap, pour les particuliers, les aidants et les professionnels, sur handinova.fr, avec plus de 100 000 visiteurs chaque mois.

📰 Une newsletter professionnelle dédiée aux référents handicap, missions handicap, RH, dirigeants, élus en charge de l’inclusion et professionnels du secteur.

🗣️ Quatre réseaux sociaux pour un total de 25 000 followers : LinkedIn, Facebook, X, Instagram

⚽ Une équipe de journalistes et rédacteurs, à Paris, en Bourgogne, à Lyon et en Bretagne.

💡 Des outils à télécharger (calendrier du handicap, outils AESH, kits de sensibilisation …)

📗 Une collection de livres pratiques pour les aidants, familiaux et professionnels

🎤 Une participation aux grands évènements du handicap : Autonomic, Inclusiv’day, salon du service à la personne, URRH, SEEPH, Handiform’elles, Femmes en EA&ESAT, sommets, conférences de presse …

Et bientôt d’autres nouveautés et animations proposées à nos lecteurs.

Merci de votre fidélité à notre média, depuis 1997 et les premiers numéros du magazine.

Vous pouvez nous contacter directement pour échanger ou nous proposer une tribune ou un reportage.