La signalétique inclusive du village des athlètes des JOP de Paris distinguée par un prix international

Le Grand Award 2024 de l’International Universal Design Award récompense la signalétique inclusive du Village des Athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, réalisée par Okeenea, leader de l’accessibilité des bâtiments et voiries.

Ce projet ambitieux mené avec la SOLIDEO, a été pensé pour l’héritage du site jusqu’en 2026 afin de transformer ce quartier en un modèle d’inclusion et d’accessibilité universelle.

Après 18 mois de conception participative, une signalétique multisensorielle inédite et visionnaire a été développée pour s’intégrer harmonieusement à l’espace urbain.

Le Village des Athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s’est distingué bien sûr par son ambition sportive mais aussi par son engagement en faveur de l’accessibilité universelle. La reconnaissance du Grand Award 2024 de l’International Universal Design Award vient donc couronner ce travail, décerné pour sa signalétique inclusive, véritable prouesse du design multisensoriel.

Un travail collaboratif mené pour le long-terme

Fruit d’un travail collaboratif mené par SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) en partenariat avec OMNISENS – un groupement de PME françaises spécialisées dans l’innovation en signalétique – ce dispositif a été conçu durant 18 mois de conception participative. Ce collectif rassemblant Okeenea, Tactile Studio, Atipy, Empreinte Signalétique, Mengrov et Polygraphik est né afin de co-construire des solutions innovantes pour le Village des Athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans sa phase héritage.

En intégrant l’expertise d’un comité sensoriel et des panels d’usagers représentatifs, les concepteurs ont repoussé les limites du design traditionnel. La signalétique, qui s’intègre harmonieusement à l’espace urbain du Village, combine des éléments tactiles, sonores et visuels, offrant ainsi une orientation intuitive et accessible à tous, quel que soit leur handicap.

L’objectif de ce partenariat innovant était de concevoir un système de signalétique durable, pérenne et adaptable pour le Village Olympique et Paralympique de Paris 2024. Pour ce faire, l’ensemble des étapes – recherche, développement, mise en œuvre et validation – a été mené selon une démarche participative, garantissant une solution exemplaire et reproductible. Ce projet pionnier ne se contente pas de démontrer l’efficacité d’une approche collaborative ; il partage également sa méthodologie et ses enseignements afin d’inspirer d’autres villes, en s’adaptant à différents contextes culturels et environnementaux. En somme, ce système de signalétique, testé et éprouvé, est une véritable vitrine du design inclusif et du travail collectif.

Le jury a souligné à propos de ce projet : « Il est clair que le système de signalisation a fait l’objet de recherches méticuleuses et qu’il est bien construit grâce à un processus de conception participatif. Source d’inspiration pour les villes du monde entier, son potentiel de reproduction est facilité par un guide détaillé.. »

La reconnaissance décernée par l’IAUD souligne la pertinence et l’innovation de cette approche. Selon Sylvain Denoncin, Président d’Okeenea, « cette distinction internationale met en lumière notre capacité à créer des solutions qui rendent le monde plus accessible et à promouvoir le savoir-faire français en matière d’inclusion ».

Ce projet exemplaire démontre que la technologie et le design peuvent se conjuguer pour transformer l’expérience quotidienne des usagers, et ouvre la voie à de nouvelles initiatives dans l’aménagement urbain inclusif.