Comment nos voisins européens avancent sur l’accessibilité et le handicap

En 2022, environ 27 % des européens de plus de 16 ans, soit 101 millions de personnes, vivaient avec un handicap. Cette réalité signifie qu’un adulte sur quatre dans l’Union européenne fait face à des obstacles au quotidien. Que ce soit pour accéder aux soins, à l’éducation ou à l’emploi, l’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées restent des enjeux majeurs en France.

Mais comment améliorer nos pratiques ?

En observant nos voisins européens, on découvre des initiatives inspirantes et des politiques qui favorisent une société plus inclusive. De la Suède à l’Allemagne, en passant par AccessibleEU, de nombreuses stratégies ont été mises en place pour promouvoir une accessibilité universelle. Ces exemples pourraient bien inspirer la France pour renforcer ses politiques en matière de handicap.

Handicap : des exemples d’accessibilité d’autres pays européens

En Europe, la conception du handicap varie sensiblement d’un pays à l’autre, influençant les politiques publiques. D’ailleurs, la définition du handicap, les droits des personnes concernées et les niveaux de soutien peuvent différer selon les traditions sociales et les approches législatives locales.

Certains pays comme la France ou l’Allemagne privilégient des infrastructures adaptées, tandis que d’autres, comme les Pays-Bas ou la Suède, se concentrent sur l’inclusion au sein de l’espace public et des transports. Par ailleurs, la majorité des pays européens ont instauré des lois et des réglementations pour améliorer l’accessibilité face au handicap. Certains l’ont fait plus tôt que d’autres et les prises en charge sont différentes d’un pays à l’autre. Ce qui est cependant commun à ces pays, c’est le fondement des politiques basés sur la non-discrimination.

Le modèle scandinave : vers des environnements ultra-accessibles

Les pays scandinaves, notamment le Danemark, la Suède et la Norvège, se distinguent par leurs politiques inclusives et leur soutien renforcé aux personnes handicapées.

En Suède…

…l’accès à l’emploi est largement facilité par des programmes d’accompagnement, notamment via l’Arbetsförmedlingen, l’agence nationale pour l’emploi. Celle-ci offre des aides pour adapter les postes de travail et financer des équipements spécifiques à destination des employés handicapés. Le modèle suédois favorise également l’emploi accompagné. Cela implique de soutenir les personnes sur leur lieu de travail pour des intégrations durables. Ce modèle, inspiré de l’Amérique du Nord, vise à placer les personnes dans un emploi adapté dès le départ et à offrir des ressources pour les aider à réussir à long terme​.

Au Danemark…

…la politique d’inclusion des personnes handicapées repose sur le principe de « design pour tous », initié dans les années 1990. Ce principe encourage les entreprises à rendre leurs services accessibles sans utiliser une législation contraignante. En parallèle, depuis 1975, tous les secteurs de la société danoise sont tenus de s’adapter pour favoriser l’accessibilité, dans le but de soutenir l’intégration des personnes handicapées. Dans les écoles, des dispositifs d’accompagnement sont mis en place pour intégrer les enfants handicapés, avec une éducation spécialisée lorsque nécessaire, financée en fonction des ressources familiales. Cette approche favorise une inclusion dès le plus jeune âge et au-delà dans la société danoise​.

En Norvège…

…la politique du handicap repose sur l’intégration et l’égalité des droits. L’objectif est de garantir une pleine participation des personnes handicapées à la société. Bien qu’il n’y ait pas de loi spécifique sur le handicap, toutes les législations, comme celles concernant l’éducation et les services publics, intègrent des dispositions relatives au handicap. Depuis les années 60, la Norvège a mis en place des politiques inclusives, soutenues par le concept de « conception universelle » (Universal Design). Cependant, l’accessibilité reste inégale, notamment dans les transports et les services, bien que des progrès aient été réalisés dans les gares et les trains

Ces approches montrent comment les pays scandinaves placent l’inclusion et l’accessibilité au cœur de leur modèle social, tant pour l’emploi que pour l’éducation.

L’Allemagne : une politique inclusive pour l’emploi des personnes handicapées

L’Allemagne adopte une approche inclusive envers les personnes en situation de handicap, avec des actions structurées dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, qu’elle a signée en 2007. Son Plan national d’action pour l’inclusion comporte 175 mesures pour intégrer pleinement ces personnes à la société. Elles concernent notamment l’accessibilité aux espaces publics, transports et bâtiments, pour faciliter l’autonomie. De plus, la loi fédérale de 2017 sur la participation sociale renforce ces efforts en couvrant l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs.

Le pays met aussi l’accent sur l’accessibilité numérique et physique. Les grandes villes, par exemple, ont développé des systèmes de guidage au sol pour les personnes malvoyantes. Des infrastructures de transport accessibles facilitent la mobilité de tous. Par ailleurs, des financements encouragent les entreprises à employer des personnes handicapées, avec un taux d’intégration qui atteint environ 50 % pour celles en situation de handicap grave​.

L’Italie face à l’inclusion : politiques et limites pour les personnes handicapées

En Italie, la politique d’accessibilité et de soutien aux personnes handicapées s’appuie sur la Loi 104/1992, qui garantit divers droits dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’intégration sociale. Par cette loi, les enfants handicapés sont intégrés dans les classes ordinaires et bénéficient d’un soutien spécifique d’enseignants spécialisés. Cette approche favorise une inclusion scolaire dès le plus jeune âge, même si le manque de ressources reste un défi, surtout dans certaines régions.

Le système de soutien social et médical est en grande partie décentralisée, les régions gérant la plupart des services. Cette décentralisation crée parfois des inégalités d’accès aux aides et aux services de proximité.

En matière d’emploi, l’Italie applique des incitations à l’embauche des personnes handicapées, mais le taux de chômage reste élevé dans cette population. En effet, seulement 11,9 % de personnes handicapées sont en emploi.

Les aides financières sont limitées et, faute de financements adéquats, l’Italie reste dépendante des solidarités familiales et locales pour le soutien quotidien.

Les Pays-Bas : une politique proactive pour l’accessibilité et l’inclusion

Aux Pays-Bas, la politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées repose sur plusieurs initiatives pratiques et législatives. Les infrastructures de transports publics, comme les gares et les bus, sont largement accessibles. Environ 90 % des gares néerlandaises sont désormais équipées pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Les municipalités doivent également élaborer des plans pour respecter la Convention relative aux droits des personnes handicapées, appuyées par des directives gouvernementales et des financements spécifiques pour encourager l’inclusivité à tous les niveaux locaux.

Les Pays-Bas ont également renforcé les protections juridiques contre les discriminations basées sur le handicap, un droit désormais inscrit dans leur Constitution. Le gouvernement travaille en collaboration avec des organisations de défense des droits pour promouvoir la participation des personnes handicapées dans des secteurs variés, y compris la politique.

En matière de logement, plusieurs ressources sont mises à disposition pour garantir un accès facilité et vérifier la fiabilité des informations sur les logements accessibles.

Enfin, de nombreuses campagnes sensibilisent le public aux enjeux du handicap. L’objectif est de déconstruire les stéréotypes grâce à des rencontres inclusives entre personnes handicapées et non handicapées.

Ces mesures illustrent la volonté des Pays-Bas de créer un environnement inclusif, tant dans les espaces publics que dans la vie quotidienne des citoyens.

Le Royaume-Uni : des programmes d’activation pour le soutien à l’emploi

Le Royaume-Uni a mis en place des lois rigoureuses pour lutter contre les discriminations et favoriser l’inclusion des personnes handicapées. Le Disability Discrimination Act de 1995, suivi de l’Equality Act de 2010, impose aux employeurs et fournisseurs de services de ne pas discriminer sur la base du handicap. Ils doivent également prendre des « ajustements raisonnables » pour garantir l’accessibilité des espaces de travail, des écoles et des lieux publics​.

Ces lois encouragent l’anticipation des besoins, en vue d’assurer que les lieux et services sont accessibles aux personnes handicapées sans qu’elles répondent à la demande d’adaptations spécifiques. Dans le cadre de l’emploi, le programme Access to Work aide financièrement les entreprises à couvrir les coûts de l’accessibilité, bien que certaines initiatives aient été ciblées pour leur rigueur face aux bénéficiaires d’aides sociales.

En éducation, des fonds publics sont répartis pour l’adaptation des équipements scolaires et des contenus pédagogiques. Les universités britanniques sont, elles aussi, tenues de garantir des conditions inclusives en fournissant des aides, comme les technologies d’assistance et le soutien personnalisé, afin de répondre aux besoins spécifiques des étudiants handicapés.

La convergence vers l’insertion dans l’emploi

On remarque que l’objectif d’insertion dans l’emploi en milieu ordinaire est central dans ces pays. Les politiques récentes favorisent la transition des personnes handicapées vers des emplois dans des environnements non protégés. Cela se traduit par des incitations financières, des formations spécifiques et un accompagnement personnalisé.

Toutes ces initiatives montrent une volonté commune de réduire la dépendance aux pensions d’invalidité et de promouvoir l’autonomie des personnes handicapées. C’est en favorisant l’emploi en milieu ordinaire que ces pays cherchent à intégrer pleinement les personnes handicapées dans la société et l’économie. Cela, tout en réduisant les coûts liés aux prestations sociales.

Handicap : coopération et échange des bonnes pratiques d’accessibilité

L’Europe mise sur la coopération entre ses pays membres pour développer les standards d’accessibilité. Grâce à la plateforme de la Commission européenne sur le handicap, les États peuvent échanger sur les initiatives réussies et leurs défis, tout en s’alignant sur les engagements de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce réseau offre aussi un cadre pour adapter les approches locales aux nouvelles attentes, comme l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les adultes handicapés.

Vers une Europe plus inclusive : la nouvelle stratégie pour les droits des personnes handicapées

En mars 2021, l’Union européenne a lancé une nouvelle Stratégie pour les droits des personnes handicapées pour la période 2021-2030, dans le cadre de son programme « Union de l’égalité ».

Cette stratégie veut offrir aux personnes handicapées plus d’autonomie, de mobilité et de droits fondamentaux dans toute l’Europe et même au-delà.

Elle repose sur les avancées de la stratégie précédente (2010-2020), tout en mettant l’accent sur la lutte contre la discrimination, l’accès équitable aux services et la libre circulation. Des initiatives phares ressortent, comme la désinstitutionnalisation*, la participation économique et l’égalité d’accès à des services essentiels.

Enfin, la stratégie se veut inclusive, prenant en compte divers handicaps et contextes spécifiques. Par exemple : les risques importants de pauvreté et d’exclusion que connaissent certaines populations, notamment les femmes, enfants et réfugiés en situation de handicap.

*La désinstitutionnalisation consiste à remplacer les institutions spécialisées par des solutions de logement inclusif, pour permettre aux personnes handicapées de vivre au sein de la communauté avec plus d’autonomie.

AccessibleEU : Un centre de ressources pour l’accessibilité en Europe

AccessibleEU est un projet phare de cette stratégie, créé pour aider les pays membres à améliorer leur accessibilité. Ce centre de ressources est soutenu par la Commission européenne. On y trouve des renseignements dans des domaines variés tels que l’environnement bâti, les transports et les technologies de l’information.

AccessibleEU propose donc une bibliothèque en ligne avec des guides, des études et des bonnes pratiques. Il organise aussi des événements, des formations et des ateliers sur des thématiques spécifiques, comme l’accessibilité dans les transports ou les technologies de communication​.

Le but d’AccessibleEU est de :

renforcer les capacités des acteurs de l’accessibilité dans les pays de l’UE ;

de s’assurer de la mise en œuvre de la législation européenne sur l’accessibilité ;

connecter les professionnels du secteur entre eux et ainsi favoriser des échanges de bonnes pratiques ;

; de proposer un guichet unique de centralisations des informations et des ressources disponibles en Europe.

d’offrir des formations aux professionnels sur l’accessibilité

AccessibleEU rassemble également une communauté de professionnels qui collaborent pour surmonter les obstacles en matière d’accessibilité. Ce réseau, enrichi de 500 nouveaux membres dans sa première année, montre l’intérêt croissant pour une Europe inclusive et solidaire.

Retrouvez toutes les informations sur AccessibleEU sur le site officiel de l’Union européenne.

Les exemples européens montrent qu’une approche collaborative et des investissements conséquents permettent d’avancer dans la création d’environnements inclusifs. AccessibleEU, les pratiques scandinaves ou les initiatives allemandes et italiennes en matière d’emploi peuvent inspirer la France pour renforcer son propre modèle d’accessibilité. En adoptant certaines de ces stratégies, la France pourrait améliorer la participation sociale, professionnelle et quotidienne des personnes handicapées.

A lire : Droit et handicap dans l’Union Européenne : De nouvelles priorités établies