Les initiatives handicap de demain mises en avant au Handitech Trophy

De nombreuses actions innovantes et créatives peuvent être réalisées pour palier les inégalités auxquelles font face les personnes en situation de handicap.

Le Handitech Trophy est un rendez-vous incontournable pour promouvoir l’innovation technologique au service de l’inclusion.

L’édition 2024 s’est distinguée par un record de participation et une diversité impressionnante de projets novateurs et la récompense de 10 lauréats parmi les 18 finalistes. Découvrez les détails de cette édition ainsi que la liste des lauréats du Handitech Trophy dans cet article.

Qu’est-ce que le Handitech Trophy ?

Depuis 2017, Handitech Trophy organise des évènements pour récompenser les initiatives des startups, laboratoires de recherches, associations et étudiants dédiées à améliorer la vie des personnes en situation de handicap.

Le Handitech Trophy va bien au-delà d’un simple concours propulsé par JobinLive et en partenariat avec Bpifrance; c’est un véritable catalyseur pour les projets innovants qui met en lumière des solutions concrètes pour simplifier la vie des personnes handicapées.

Chaque année, plus de 200 projets sont soumis dans des domaines variés tels que la santé, la mobilité, le sport, l’innovation digitale, l’éducation, les aidants, et l’emploi. L’événement, soutenu par 60 partenaires et 12 sponsors (grands groupes, institutions, fonds d’investissement, médias, incubateurs), vise à faire reconnaître des projets hors du commun.

Les lauréats reçoivent des prix, dont un soutien financier de 5 000 €, un accompagnement par Bpifrance, une visibilité médiatique sur le journal quotidien Figaro Economie, ainsi qu’une adhésion à l’association La Handitech.

Une édition 2024 au retentissement particulier avec les JOP

Contrairement à la précédente, l’édition 2024 du Handitech Trophy a pris une envergure particulière grâce à son alignement avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Cette 8e édition a rassemblé 188 porteurs de projets engagés à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap grâce à la technologie.

Après une rigoureuse sélection, 18 finalistes ont pitché leurs idées devant partenaires et public, recueillant plus de 5 500 votes.

Le 18 novembre, en présence de la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, 11 trophées ont été décernés à 10 lauréats, saluant des innovations en santé, mobilité, sport, et bien plus encore.

Zoom sur les lauréats de l’édition 2024

L’édition 2024 du Handitech Trophy a mis à l’honneur 10 projets remarquables, chacun porteur d’innovations majeures en faveur des personnes en situation de handicap :

Poppins : une application de jeu, qui utilise musique et rythme pour aider les enfants atteints de troubles de l’apprentissage. Apprendre sans s’en rendre compte. Nous apprécions cette application pour son positionnement à la frontière du jeu et de l’apprentissage, tout en étant appuyée sur des recherches cliniques.

Hexowheel : un fauteuil roulant combiné à un exosquelette, offrant une mobilité révolutionnaire pour les déplacements urbains et domestiques.

Reeflect : une solution qui transforme les événements du quotidien en alertes sensorielles pour les personnes sourdes et malentendantes.

Touch2see : une tablette tactile intégrant l’audiodescription, permettant aux malvoyants de suivre des événements sportifs.

Le Village des Enfants Extra-ordinaires : un programme proposant des ateliers pédagogiques inclusifs.

Autypik : une plateforme de recrutement dédiée aux neuro-atypiques, facilitant l’accès à l’emploi pour les personnes autistes.

ScreenME : un outil utilisant l’intelligence artificielle pour réduire les délais d’accès aux essais cliniques.

Emopsy : un projet développant des outils d’évaluation émotionnelle pour les psychologues.

OTO : une solution d’habitat innovant et adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Vivre et Travailler Autrement : un programme accompagnant les personnes autistes dans leurs apprentissages, en favorisant une autonomie durable.

Ces 10 projets illustrent comment la technologie peut transformer le quotidien des personnes en situation de handicap et en perte d’autonomie.

Depuis sa création en 2017, plus de 49 innovations ont été récompensées, offrant une visibilité précieuse aux lauréats. Soutenu par de nombreux partenaires, cet événement crée des liens durables avec les porteurs de projets qui bénéficient d’un accompagnement pour faire grandir leur projet.

Le Handitech Trophy illustre ainsi l’impact positif de la technologie en faveur des personnes handicapées, contribuant à une société plus solidaire et offrant espoir et opportunités à ceux qui en ont le plus besoin.

En suivant les actualités des lauréats via leur site officiel ou leurs réseaux sociaux, chacun peut bénéficier de ces initiatives et participer à la diffusion de solutions concrètes.