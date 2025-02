Logo handicap : tous les pictogrammes handicaps expliqués et à télécharger

Lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l’aménagement d’espaces existants, l’intégration d’une signalisation adaptée, incluant des pictogrammes pour les personnes en situation de handicap, constitue une exigence incontournable.

Ces pictogrammes sont essentiels pour indiquer les installations accessibles, telles que les toilettes, les ascenseurs ou les places de stationnement, garantissant ainsi une circulation fluide et autonome des personnes handicapées dans les locaux.

Dans cet article, Handinova met à votre disposition une sélection complète de logos handicaps informatifs dédiés au handicap, accompagnés d’explications détaillées et téléchargeables directement.

Pourquoi des pictogrammes pour le handicap ?

La loi du 11 février 2005 établit une distinction claire entre les différentes formes de handicaps, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Elle vise notamment à renforcer l’accessibilité pour les personnes touchées par ces handicaps.

La signalisation incluant des pictogrammes a pour objectif principal de faciliter l’accès et les déplacements des personnes en situation de handicap. Elle informe clairement sur la présence d’aménagements spécifiques, comme des rampes d’accès ou des ascenseurs, permettant une meilleure compréhension de l’agencement du bâtiment.

En l’absence de ces indications, l’autonomie des utilisateurs concernés pourrait être compromise, les obligeant à solliciter l’assistance d’un tiers. En balisant les parcours avec des logos handicaps clairs et adaptés, il devient possible de limiter les malentendus et d’améliorer l’expérience globale de navigation au sein des espaces.

Les différents pictogrammes du handicap et leur signification

Pictogrammes handicap moteur

Ces pictogrammes facilitent l’identification rapide des infrastructures adaptées, contribuant ainsi à une meilleure inclusion des personnes à mobilité réduite.

Le pictogramme du fauteuil roulant est un symbole universel représentant une personne en fauteuil roulant.

Il signale les installations et services accessibles aux personnes à mobilité réduite, tels que les entrées, les toilettes et les ascenseurs adaptés.

Son utilisation est essentielle pour informer clairement sur l’accessibilité des lieux publics et privés. Ce panneau indique la présence de sanitaires accessibles, adaptés aux personnes à mobilité réduite, précisant le sens de transfert entre l’espace d’usage et les toilettes, conformément à la loi handicap 2005. Cette signalétique pour distributeur automatique, adaptée à la hauteur d’un fauteuil roulant, garantit une accessibilité optimale pour les personnes à mobilité réduite, respectant les normes définies par la loi sur l’accessibilité Ce pictogramme indique un ascenseur spécialement réservé aux personnes à mobilité réduite, garantissant un accès facilité et sécurisé, conformément aux exigences d’accessibilité prévues par la loi Handicap de 2005 C’est le symbole d’une rampe d’accès, représentant une personne en fauteuil roulant sur une rampe, et signale la présence d’une entrée accessible Pictogramme pour véhicule indiquant clairement qu’il transporte des personnes à mobilité réduite (PMR) Pictogramme de stationnement réservé, souvent une variante du symbole du fauteuil roulant, identifie les places de parking dédiées aux personnes en situation de handicap

Pictogrammes handicap visuel

Les pictogrammes liés au handicap visuel jouent un rôle essentiel dans la signalétique, facilitant l’orientation et l’accès des personnes aveugles ou malvoyantes aux espaces publics et privés.

Le logo malvoyant représente généralement un œil barré ou stylisé, indiquant une déficience visuelle. Il est utilisé pour signaler des services ou des informations adaptés aux personnes malvoyantes, comme des documents en gros caractères ou des dispositifs d’assistance visuelle. Le pictogramme Chien guide aveugle autorisé informe que les chiens d’assistance, tels que les chiens guides pour personnes non-voyantes, sont admis dans tous les espaces accessibles au public, comme les cinémas, les magasins alimentaires, les hôtels et les salles de sport.

Cette règle s’applique également aux transports en commun et aux taxis La canne blanche est un outil indispensable pour les personnes déficientes visuelles, leur permettant de détecter les obstacles et de signaler leur présence aux autres.

Elle est également reconnue comme un symbole de la cécité, indiquant le handicap visuel de son utilisateur Le logo braille est constitué de points en relief formant des caractères braille, signalant la présence d’informations disponibles en braille.

Il est couramment utilisé pour indiquer des inscriptions en braille sur des panneaux, des boutons d’ascenseur ou des emballages de produits, facilitant ainsi l’accessibilité pour les personnes aveugles.

Pictogrammes handicap auditif

Les pictogrammes liés au handicap auditif sont essentiels pour signaler les aménagements destinés aux personnes sourdes ou malentendantes, facilitant ainsi leur accessibilité et leur inclusion.

Le pictogramme représentant une oreille barrée d’une ligne diagonale indique la présence d’aménagements spécifiques pour les personnes malentendantes.

Ce symbole signale que l’établissement est adapté pour accueillir les personnes sourdes ou malentendantes. Le pictogramme de la boucle à induction magnétique est une variante du symbole de l’oreille barrée, avec l’ajout de la lettre « T » qui fait référence aux programmes T des aides auditives et implants cochléaires, permettant de se connecter au son transmis par boucle à induction magnétique.

Ce pictogramme indique que le lieu est équipé d’une boucle magnétique, un système qui améliore la réception sonore pour les utilisateurs d’appareils auditifs compatibles. Ce pictogramme identifie les endroits où la langue des signes est pratiquée, facilitant ainsi l’accès aux informations et orientant efficacement les déplacements dans tout établissement recevant du public Le pictogramme « Site équipé déficience d’élocution » joue un rôle clé dans l’accessibilité, signalant que l’établissement dispose de dispositifs spécifiques ou de personnel formé pour accompagner les personnes ayant des troubles d’élocution.

Pictogrammes handicap mental / psychique / cognitif

Les pictogrammes dédiés aux troubles mentaux, psychiques et cognitifs sont conçus pour faciliter la compréhension et l’orientation des personnes concernées dans les espaces publics et sur les supports d’information.

Ce pictogramme S3A aide les personnes en situation de handicap mental et celles ayant des difficultés de compréhension à identifier aisément les lieux offrant un accueil, un accompagnement et des services adaptés.

Il sert également de repère rassurant, encourageant l’expression et l’autonomie. Ce pictogramme symbolise des aménagements adaptés aux personnes atteintes de troubles cognitifs ou de handicaps mentaux.

Pictogrammes handicap invisible

Les handicaps invisibles, qui représentent environ 80 % des situations de handicap, englobent des affections non apparentes telles que les maladies chroniques, les troubles mentaux ou cognitifs. La reconnaissance de ces handicaps est essentielle pour favoriser l’inclusion et la compréhension dans la société.

Ce pictogramme pour l’handicap invisible est un symbole visuel destiné à identifier et sensibiliser sur les handicaps qui ne sont pas immédiatement visibles.

Il cherche à promouvoir la compréhension et le respect des personnes confrontées à ces situations, en leur permettant de signaler leur besoin de soutien ou d’aménagements sans avoir à expliquer leur condition. Le tournesol est un symbole qui indique une situation de handicap non visible.

Porter cet accessoire permet aux personnes concernées de signaler discrètement qu’elles peuvent nécessiter une assistance ou une compréhension particulière dans les espaces publics.

Après avoir adapté votre établissement pour répondre aux exigences de la loi Handicap et améliorer l’accessibilité pour les PMR, comme avec une rampe, une sonnette ou des espaces dédiés, pensez à télécharger ces logos handicaps et à signaler vos aménagements grâce à ces pictogrammes spécifiques !