Louvre Banque Privée et le CSINI s’allient pour l’inclusion par le sport

Louvre Banque Privée, filiale de La Banque Postale, vient de signer une convention de mécénat de 3 ans avec le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides (CSINI). Cet accord vise à soutenir les militaires blessés, les victimes d’attentats et les personnes en situation de handicap physique à travers des initiatives centrées sur le sport et l’inclusion.

Le sport comme moyen de reconstruction

Agréé par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le CSINI oeuvre pour la réhabilitation et la réinsertion des militaires blessés, des anciens combattants et des personnes handicapées dans le cadre de la reconstruction par le sport. L’association propose aux membres et à leurs familles des événements qui renforcent les liens sociaux, et qui offrent un soutien moral et matériel.

Grâce à ce mécénat, le CSINI va profiter du soutien financier de Louvre Banque Privée sur deux volets essentiels. Le premier concerne l’organisation d’activités physiques de plein air adaptées aux blessés de guerre, afin qu’ils puissent se reconstruire par le sport et renouer du lien social. Parmi ces initiatives, on retrouve des stages multi-sports en montagne dans la vallée de la Maurienne, des stages mer et vent ou encore des activités destinées aux familles.

Le second volet se concentre sur les activités sportives régulières proposées par le Club handisport de l’association. Plusieurs disciplines, telles que l’escrime, la natation, le golf, la musculation, le tennis de table ou encore le tir à l’arc, offrent aux personnes en situation de handicap l’opportunité de pratiquer une activité sportive adaptée et de développer leur potentiel.

Louvre Banque Privée : une entreprise mobilisée pour les personnes handicapées

Ce partenariat vient s’ajouter à la longue liste d’actions menées par Louvre Banque Privée afin d’aider les personnes handicapées à se reconstruire par le sport. L’entreprise soutient notamment l’Institut pour la Recherche sur la Moelle épinière et l’Encéphale (IRME) depuis 2022. Ce partenariat a permis d’aboutir à la création de Station Debout, inauguré en 2023, un centre de recherche et d’activité physique adaptée, proposant aux personnes à mobilité réduite des séances de rééducation sportive entièrement gratuites.

La politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de Louvre Banque Privée se fonde sur d’autres initiatives en faveur du handicap. L’entreprise a signé un accord handicap en 2020 et se mobilise pour l’égalité professionnelle et la mixité à tous les niveaux de l’entreprise, y compris dans son comité exécutif.

A l’instar de La Banque Postale et du groupe La Poste, Louvre Banque Privée se distingue par sa politique interne basée sur la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances. C’est la raison pour laquelle elle affiche un taux d’emploi de personnes handicapées de 7,24 % en 2023, dépassant largement l’obligation légale de 6 %.

Enfin, la banque participe depuis plusieurs années à l’opération DuoDay dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. En 2024, 16 collaborateurs ont pris part à cet événement créant des ponts entre le monde du travail et les personnes en situation de handicap.





