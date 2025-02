Recherche d’emploi : quels sites et outils utiliser pour trouver un travail en 2025 (avec RQTH)

Pour une personne en situation de handicap recherchant un emploi et ayant une RQTH, ou souhaitant en faire la démarche, plusieurs sources et outils efficaces sont disponibles. Faisons le point sur ce qui fonctionne bien aujourd’hui.

Consultez aussi les autres articles de notre rubrique Emploi.

Voici une liste de meilleures sources et outils pour une personne en situation de handicap recherchant un emploi avec une RQTH. Il existe également de nombreuses associations d’aide à l’emploi et d’aide au maintien dans l’emploi, ainsi que d’autres initiatives non mentionnées ici.

Vous pouvez nous contacter pour que nous ajoutions votre initiative.

Plateformes d’emploi spécialisées (job boards)

Hanploi :

Plateforme de recrutements inclusifs avec des offres variées.

Propose également des conseils pour la recherche d’emploi et la rédaction de CV.

Par l’association Thransition.

Voir plus

Mission handicap :

Présente des entreprises engagées dans l’inclusion.

Organise des jobdatings et des événements de recrutement spécialisés.

Par une entreprise dédiée. Voir le portail

Hello Handicap :

Salon de recrutement 100% digital dédié aux talents handicapés en France.

Organisé deux fois par an (printemps et automne) depuis 2011.

La prochaine édition aura lieu du 22 au 25 avril 2025.

Propose environ 20 000 offres d’emploi de 140 employeurs, accessibles à tous les profils

Par une entreprise dédiée. Voir le portail.

Handicap-job :

Propose plus de 25 000 offres d’emploi ouvertes aux travailleurs handicapés

Permet de déposer son CV, créer des alertes emploi et postuler en un clic.

Les employeurs partenaires s’engagent à tenir compte des besoins spécifiques liés au handicap.

Par une entreprise dédiée.

Informations et actualités de l’emploi

La rubrique Emploi de votre média Handinova Emploi.

Les contenus de l’Agefiph dédiés aux particuliers en recherche d’emploi ou de mobilité.

Les actualités de Hello Handicap.

Services d’accompagnement

Cap emploi :

Un réseau de 98 organismes de placement spécialisés présents dans chaque département français.

Le réseau offre un accompagnement personnalisé à toutes les étapes du parcours professionnel.

Il propose des aides et conseils pour le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi, et assure un suivi par un référent unique pour un service de proximité et individualisé.

Voir plus

Dispositif d’emploi accompagné :

Un accompagnement spécifique développé depuis 2017 en France.

Un conseiller référent unique accompagne l’évaluation de la situation, la détermination du projet professionnel, la recherche d’emploi et le maintien dans l’emploi.

S’adresse aux demandeurs d’emploi, salariés privés et agents publics en situation de handicap.

Peut être sollicité par l’employeur ou le service de santé au travail pour sécuriser la relation de travail.

Outils numériques et formations

HandiMOOC :

Premier MOOC gratuit en France dédié à la recherche d’emploi pour les personnes handicapées.

Propose une formation en ligne avec des activités, quiz et vidéos pour améliorer ses techniques de recherche d’emploi.

Voir HandiMooc

Mon parcours handicap :

Un site institutionnel fournissant des informations complètes sur l’orientation, la recherche d’emploi et l’accompagnement.

Regroupe des ressources et des conseils pratiques pour chaque étape du parcours professionnel.

Voir plus

Événements et salons

Salons virtuels :

Talents handicap et Hello handicap (cités ci-dessus) permettent de rencontrer des employeurs à distance.

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) :

L’événement annuel en novembre proposant des actions concrètes pour faciliter le recrutement, organisé par LADAPT.

Inclut des conférences, des ateliers et des rencontres avec des employeurs engagés.

Voir le site de la SEEPH

Ressources complémentaires

Base expériences de l’Agefiph :

Offre plus de 600 témoignages et exemples concrets d’insertion professionnelle.

Permet de s’inspirer de parcours réussis et de découvrir des solutions innovantes.

L’espace dédié à l’emploi pour les particuliers sur le site de l’Agefiph.

Site « Mon emploi / mon handicap » de l’Agefiph :

Présente 42 portraits de personnes handicapées en emploi ou en recherche d’emploi.

Fournit des informations sur les aides financières et les services d’accompagnement disponibles.

Ces outils et ressources offrent un large éventail de possibilités pour les personnes en situation de handicap cherchant un emploi, en combinant offres d’emploi ciblées, accompagnement personnalisé, formations adaptées et partage d’expériences concrètes.