20 ans de la loi handicap : les évènements organisés

Dans cet article, nous faisons le point sur les évènements, études et conférences se tenant dans les prochaines semaines, dans le cadre de la célébration de la loi handicap du 11 février 2005, mais également dans le cadre de son nouvel élan, en 2025.

Voici un aperçu des événements, études et conférences programmés dans les prochaines semaines.

Vous organisez un évènement ? Envoyez-nous les informations par Contact, et nous l'ajouterons.

Mobilisation générale le 10 février 2025 à Paris



Une manifestation est organisée place de la République à Paris par le Collectif Handicaps (regroupant 54 associations) pour soutenir les droits des personnes handicapées. Rdv à 17h Place de la République à Paris, le 10 février.

Propositions du Collectif Handicaps

Dans le cadre de l’anniversaire de la Loi Handicap et en lien avec le rassemblement organisé le 10 février, Collectif Handicaps a publié un état des lieux et des propositions pour donner un nouvel élan.

Colloque au Sénat

Le 11 février 2025, de 14 h à 19 h, le Sénat organise un colloque pour commémorer les deux décennies de la loi. Présidé par Gérard Larcher, avec la participation de Philippe Mouiller et Marie-Pierre Richer, cet événement vise à dresser un bilan des avancées réalisées et à identifier les défis restants.

Rencontres dans la Somme

Du 6 au 11 février 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Somme propose six jours de rencontres, incluant conférences, portes ouvertes, théâtre-débat et projections de films. Ces animations visent à célébrer la législation historique et à réfléchir aux améliorations possibles pour les personnes en situation de handicap.

Colloque « 50 ans d’action publique sur le handicap en France »

Les 5 et 6 juin 2025, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) organise un colloque intitulé « 1975-2005-2025 : 50 ans d’action publique sur le handicap en France ». Cet événement analysera l’évolution des politiques du handicap depuis 1975 et évaluera les impacts concrets des lois successives. Un appel à contributions a été lancé auprès des chercheurs pour enrichir les discussions.

Journée d’innovation au HandiLab

Le 11 février 2025 à Saint-Denis

Le 11 février 2025 à Saint-Denis

Une journée d'échanges et de travail.

Événements dans les Hautes-Alpes

Du 10 au 12 février 2025, le département des Hautes-Alpes propose trois jours de débats, conférences et animations autour de la problématique du handicap. Parmi les temps forts, une conférence de Valérie Delattre, archéoanthropologue, intitulée « Handicap : quand l’archéologie nous éclaire », et une intervention de Pascal Jacob et Vesna Virijevic de l’association Handidactique.

Événement au CESE le 11 février 2025 à Paris

Le Conseil économique, social et environnemental organise une matinée d’échanges avec des tables rondes, témoignages et débats. Voir plus.

Animations à Toulouse le 11 février 2025