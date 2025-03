Ces maladies rares ne le sont pas tant que ça : les connaissez-vous ?

En France, environ 500 maladies rares concernent chacune une centaine de malades, et des milliers de maladies rares ne concernent chacune qu’une dizaine de malades voir moins.

Une cinquantaine de maladies rares concernent chacune au moins 500 personnes, selon les informations récoltées par Maladies Rares Infos Services.

Nous avons cherché à identifier dans cet article les maladies rares « les moins rares ».

Drépanocytose

La drépanocytose, ou anémie falciforme, est une maladie génétique touchant l’hémoglobine, la protéine des globules rouges responsable du transport de l’oxygène. Cette affection provoque une déformation des globules rouges en forme de faucille, entravant leur circulation et entraînant des douleurs, des anémies et des complications organiques.

Elle résulte d’une mutation du gène HBB, responsable de la production de la bêta-globine, composant de l’hémoglobine. Cette mutation est transmise de manière autosomique récessive, signifiant que les deux parents doivent être porteurs pour que la maladie se manifeste chez l’enfant.

Les avancées thérapeutiques incluent des traitements médicamenteux pour réduire les symptômes, des transfusions sanguines régulières et, dans certains cas, des greffes de moelle osseuse.

Neurofibromatose de type I (NF1)

La NF1 est une maladie génétique caractérisée par le développement de tumeurs bénignes sur les nerfs périphériques et d’autres anomalies cutanées et osseuses. Elle peut également entraîner des complications neurologiques et augmenter le risque de certaines tumeurs malignes.

La NF1 est causée par des mutations du gène NF1, situé sur le chromosome 17, qui code pour la neurofibromine, une protéine régulant la croissance cellulaire. La transmission est autosomique dominante, ce qui signifie qu’une seule copie mutée du gène suffit pour que la maladie se manifeste.

Les efforts de recherche se concentrent sur le développement de médicaments ciblant les voies moléculaires impliquées dans la formation des tumeurs, ainsi que sur des approches génétiques pour corriger ou compenser la mutation du gène NF1.

Sclérose latérale amyotrophique (SLA)

La SLA, également connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative progressive affectant les motoneurones, les cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles volontaires. Elle conduit à une faiblesse musculaire progressive, des difficultés à parler, à avaler et à respirer, et est généralement fatale dans les 3 à 5 ans suivant le diagnostic.

La majorité des cas sont sporadiques, sans cause identifiable. Cependant, environ 10% sont héréditaires, liés à des mutations dans des gènes tels que SOD1, C9orf72, TARDBP et FUS.

Les recherches portent sur des thérapies visant à ralentir la progression de la maladie, notamment des médicaments neuroprotecteurs, des approches de thérapie génique et des interventions ciblant les mécanismes inflammatoires et oxydatifs impliqués dans la dégénérescence neuronale.

Mucoviscidose (Fibrose kystique)

La mucoviscidose est une maladie génétique affectant les glandes exocrines, conduisant à la production de mucus épais et collant qui obstrue les voies respiratoires et les canaux pancréatiques. Elle provoque des infections pulmonaires récurrentes et des troubles digestifs.

Elle est due à des mutations du gène CFTR, situé sur le chromosome 7, qui code pour une protéine régulant le transport des ions chlorure à travers les membranes cellulaires. La transmission est autosomique récessive.

Des modulateurs de CFTR ont été développés pour améliorer la fonction de la protéine défectueuse. De plus, des thérapies géniques et cellulaires sont à l’étude pour corriger la mutation ou remplacer les cellules affectées.

Cette maladie a un bon taux d’identification auprès du grand public, notamment par l’action d’émissions de TV.

Myopathie de Duchenne

La myopathie de Duchenne est une dystrophie musculaire sévère qui entraîne une dégénérescence progressive des muscles squelettiques, lisses et cardiaques. Elle se manifeste généralement dans la petite enfance, avec une perte de la marche vers l’âge de 12 ans et une espérance de vie réduite.

Cette maladie est causée par des mutations du gène DMD, situé sur le chromosome X, qui code pour la dystrophine, une protéine essentielle à la stabilité des fibres musculaires. La transmission est récessive liée à l’X, affectant principalement les garçons.

Les approches thérapeutiques en développement comprennent la thérapie génique pour restaurer la production de dystrophine, l’utilisation d’oligonucléotides antisens pour sauter les exons mutés et des traitements cellulaires pour régénérer le tissu musculaire.

Ces maladies, bien que considérées comme rares, touchent un nombre significatif de personnes et font l’objet de recherches intensives pour améliorer les options thérapeutiques et la qualité de vie des patients.