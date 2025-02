Découverte des métiers en ESAT

Plus de 200… C’est le nombre de métiers répartis sur une quinzaine de domaines d’activité dans les ESAT. Une offre large et diversifiée avec près de 70 % des postes concernant des métiers de services. Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) permettent aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle. Et cela, tout en bénéficiant d’un accompagnement médico-social et éducatif. Cet article présente les principaux secteurs d’emploi en ESAT et leur évolution.

Les principaux domaines de métiers en ESAT

Espaces verts et aménagement paysager

Les ESAT sont très sollicités pour l’entretien des espaces verts, une activité physique qui favorise un contact direct avec la nature. Les travailleurs participent à la tonte des pelouses, à la taille des haies, à la plantation de fleurs et d’arbustes. Mais aussi à la création d’aménagements paysagers pour les collectivités et les entreprises.

D’ailleurs, certains sont formés pour des missions plus spécialisées comme la maçonnerie paysagère, l’installation de systèmes d’arrosage automatique ou la gestion des espaces boisés. Ces activités nécessitent notamment des compétences techniques et une bonne connaissance des végétaux. Les travailleurs apprennent donc à utiliser divers outils et machines, tout en respectant les normes de sécurité.

Conditionnement, logistique et manutention

Le secteur du conditionnement est un des plus développés en ESAT. Il consiste à assembler, emballer et étiqueter des produits destinés à la vente. Parmi les différentes activités de ce secteur, on retrouve le remplissage de coffrets, la mise sous pli de documents ou la préparation de colis. Les ESAT collaborent avec des entreprises de divers secteurs en offrant des services adaptés directement à leurs besoins.

Certains ESAT proposent des services de picking (préparation de colis sans erreurs), de gestion de flux logistique et d’expédition de commandes en e-commerce. Ces tâches demandent de la rigueur et une bonne organisation. Et les travailleurs utilisent souvent des outils informatiques pour suivre les stocks et les commandes.

Restauration et hôtellerie

Les ESAT sont de plus en plus présents dans la restauration collective. Ils interviennent notamment dans les cantines scolaires et les entreprises. Les travailleurs préparent les repas, mettent en place les buffets et assurent le service en salle. Certains ESAT offrent également un service traiteur pour les événements.

Ce secteur comprend divers métiers : cuisiniers, serveurs, plongeurs, agents d’entretien des cuisines, aides-pâtissiers et gestionnaires de stocks alimentaires notamment. Chaque rôle est nécessaire pour garantir un service de qualité. Pour cela, les travailleurs suivent des formations spécifiques pour acquérir les compétences nécessaires. Ils apprennent particulièrement à respecter les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Blanchisserie et entretien du linge

Les activités de blanchisserie permettent aux ESAT d’entretenir le linge d’hôpitaux, d’hôtels et d’entreprises. Les agents trient, lavent, sèchent, repassent et plient divers textiles. Ces activités nécessitent rigueur et respect des procédures d’hygiène, surtout pour le linge hospitalier.

Certains travailleurs se spécialisent même dans le repassage industriel, la réparation et le marquage des textiles. Pour cela, ils utilisent des machines spécifiques qui garantissent un traitement efficace et uniforme. La gestion informatisée des stocks de linge est également une compétence clé qui se développe.

Les travailleurs suivent des formations pour maîtriser ces techniques et utiliser les équipements en toute sécurité.

Production industrielle et artisanale

Les ESAT collaborent avec des entreprises industrielles pour assembler des pièces ou fabriquer des objets artisanaux. Dans l’industrie, les travailleurs montent des composants électroniques ou mécaniques. Des tâches demandant précision et respect des normes de qualité.

Côté artisanat, certains ESAT se spécialisent dans la menuiserie, la poterie ou la fabrication de produits en cuir. Les ateliers proposent aussi de la maroquinerie, la fabrication de bougies artisanales et la création d’objets de décoration. Ces activités permettent aux travailleurs d’exprimer leur créativité tout en développant des compétences techniques.

Les produits finis sont souvent vendus localement : une belle valorisation du travail manuel et de l’artisanat.

Services administratifs et supports

Les ESAT offrent également des prestations administratives aux entreprises et aux collectivités. On parle ici de gestion de courrier, de numérisation de documents ou encore de saisie informatique. Ces missions conviennent aux travailleurs préférant des tâches sédentaires et demandant rigueur et précision.

On retrouve également des missions de secrétariat, d’accueil physique et téléphonique et la gestion d’archives. Les travailleurs sont formés pour utiliser des outils informatiques et respecter la confidentialité des informations traitées.

Ces services permettent aux entreprises de déléguer certaines tâches administratives, tout en soutenant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Entretien et propreté

Le nettoyage des locaux, bureaux et résidences est une activité très courante en ESAT. Les travailleurs assurent l’entretien des sols, le vidage des poubelles et la désinfection des surfaces. Ces tâches assurent un environnement propre et sain pour les utilisateurs des lieux.

Certains ESAT proposent également des services de nettoyage de véhicules et de lavage de vitres. Le secteur évolue encore avec l’adoption de techniques écologiques. Des spécialisations émergent, comme le nettoyage industriel ou l’entretien de surfaces vitrées en hauteur.

Les travailleurs utilisent des produits respectueux de l’environnement et suivent des formations pour maîtriser ces nouvelles méthodes. Ainsi, ces services répondent aux besoins croissants en matière de propreté et de durabilité.

Recyclage et gestion des déchets

Certains ESAT sont spécialisés dans le recyclage et la valorisation des déchets. Ils collectent et trient les matériaux recyclables pour les entreprises et administrations. Ce secteur joue un rôle important dans l’économie circulaire en réduisant les déchets en entreprise.

Les travailleurs sont formés à la dépollution de matériaux spécifiques et au démontage d’appareils électroniques pour récupérer des pièces. Ils traitent également les déchets alimentaires, de façon à contribuer à la réduction des déchets organiques.

Ces activités nécessitent une bonne connaissance des procédures de sécurité et des techniques de recyclage. Les ESAT participent ainsi activement à la protection de l’environnement et à la promotion de pratiques durables.

Les ESAT offrent ainsi un large panel de métiers permettant aux personnes en situation de handicap de trouver une activité adaptée à leurs capacités et à leurs préférences. Avec l’évolution des besoins des entreprises et des collectivités, de nouveaux secteurs d’activité voient régulièrement le jour.

