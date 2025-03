L’avenir des fauteuils roulants qui se prépare aujourd’hui

Depuis leur invention, les fauteuils roulants n’ont cessé d’évoluer, facilitant la vie des personnes à mobilité réduite. Autrefois simples structures mécaniques, ils intègrent aujourd’hui des technologies avancées pour assurer le confort, l’autonomie et l’accessibilité.

Cet article explore les progrès récents et les innovations à venir des fauteuils roulants qui ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées : le fauteuil autonome, les exosquelettes, Oxilio, le segway adapté, le monte-escaliers autonomes …

Le fauteuil roulant autonome

Fauteuil roulant autonome (Source : WHILL)

Le fauteuil roulant autonome est doté de capteurs avancés qui écoutent attentivement le corps et les habitudes de ses utilisateurs. Grâce à un algorithme avancé, inspiré par l’Internet des objets (IoT), ce fauteuil est capable d’analyser en temps réel la position de ses utilisateurs.

Par ailleurs, le fauteuil roulant autonome est capable de surveiller et d’accompagner les utilisateurs dans leur parcours médical au quotidien. Il analyse continuellement les données recueillies par ses capteurs pour détecter tout changement anormal, comme une chute brutale de la pression artérielle. Ces données sont ensuite transmises en temps réel, non seulement à l’utilisateur, mais aussi à son équipe médicale.

Le monte-escalier autonome

Monte-escalier autonome Stairmax (Source : Lehner Lifttechnik GmbH)

Le monte-escalierautonome est un dispositif motorisé conçu pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite en leur permettant de monter et descendre des escaliers droits à marches régulières entre les étages d’un bâtiment, sans effort physique et sans avoir besoin d’aide.

Il se compose généralement d’un rail fixé le long de l’escalier et d’un siège motorisé qui transporte l’utilisateur en toute sécurité. Grâce à ses chenilles en caoutchouc renforcé, l’adhérence est assurée sur tous types de surfaces de l’escalier.

De plus, le monte-escalierautonome est équipé de fonctionnalités de sécurité essentielles, notamment des ceintures de sécurité, des détecteurs d’obstacles et des systèmes de freinage d’urgence.

Les exosquelettes

Exosquelette E-helper (Source : ZARYA)

L’exosquelette est une innovation qui permet, aux personnes à mobilité réduite de reprendre le contrôle des mouvements du corps.

Ces jambes robotisées, équipées de moteurs ultra-sensibles pilotés à chaque millième de seconde, offrent aux paraplégiques, myopathes ou encore personnes âgées la possibilité de remarcher sans béquilles.

Il fonctionne grâce à deux solutions : soit des implants dans le cerveau transmettent des informations directement au système pour les transformer en mouvements, soit des capteurs placés sur le tronc détectent les intentions du porteur et traduisent ces signaux en commandes électriques.

Grâce à l’intelligence artificielle, les moteurs intégrés calculent en temps réel la meilleure trajectoire possible, adaptée aux données physiologiques spécifiques de chaque utilisateur..

La trottinette en fauteuil roulant Omni

La trottinette en fauteuil roulant (Source : Omni)

Omni est une innovation qui révolutionne la mobilité des personnes en situation de handicap en permettant de transformer un fauteuil roulant manuel en un modèle électrique.

En pratique, Omni se présente comme une trottinette électrique conçue spécialement pour s’intégrer sous un fauteuil roulant manuel. Cette solution se compose d’une plateforme et d’un kit clipsable. La plateforme se fixe facilement sous le fauteuil, en s’accrochant directement à son armature. Une fois installée, le guidon de la trottinette devient accessible, permettant ainsi à l’utilisateur de diriger son fauteuil.

Le kit offre une autonomie impressionnante de 60 km, idéal pour les déplacements quotidiens, et est équipé d’un frein à tambour pour garantir sécurité..

Le fauteuil roulant intelligent

Fauteuil roulant motorisé intelligent (Source : Université de Sherbrooke)

Grâce à une technologie embarquée dans des lunettes intelligentes, il suffit de faire de légers signes de tête, un hochement ou une rotation, pour donner des instructions au fauteuil roulant intelligent.

Lorsque l’utilisateur bouge la tête, le fauteuil se dirige dans la direction correspondante à l’inclinaison, offrant ainsi une mobilité précise. De plus, l’utilisateur peut ajuster sa position dans le fauteuil, ce qui est essentiel pour prévenir les escarres dues à une posture prolongée.

Cette technologie va encore plus loin en permettant de contrôler l’environnement sans aide : allumer une lumière, faire fonctionner un store, utiliser le smartphone ou ordinateur, ou même ouvrir une porte pour aller se promener seul.

Le fauteuil roulant dirigé par les mouvements du dossier mobile

Le fauteuil roulant dirigé par les mouvements du dossier mobile (Source : Reto Togni & Stefan Villiger / ETH Zürich)

Ce fauteuil roulant se distingue par un système de commande innovant, où le dossier mobile est directement connecté aux roues avant. Ce dispositif permet une direction intuitive et fluide : lorsque l’utilisateur s’incline vers la droite, le fauteuil suit ce mouvement en tournant dans cette direction, et inversement pour une inclinaison vers la gauche.

Conçu sur le principe du skateboard, ce mécanisme optimise l’économie d’énergie et supprime la nécessité de freiner lors des virages ou sur les trottoirs. En outre, ce système de commande permet de se déplacer avec une seule main, libérant ainsi l’autre pour tenir des objets comme un sac, un téléphone ou un café.

Oxilio : le fauteuil roulant de Lifebloom

Le fauteuil roulant OXILIO de Lifebloom (Source : Lifebloom)

C’est un dispositif qui combine un exosquelette et un fauteuil roulant en un seul système, permettant de préserver et restaurer la capacité de se lever, de marcher seule et de vivre debout. Grâce à cette innovation, les utilisateurs peuvent maximiser leur maintien en forme et retrouver une forte autonomie.

Intégrant des systèmes embarqués avancés pour analyser l’activité et la marche de manière autonome, Lifebloom offre également une plateforme numérique personnalisée. Chaque utilisateur y accède à du contenu adapté ainsi qu’à des méthodes d’accompagnement innovantes, conçues pour soutenir leur parcours de rééducation et leur bien-être quotidien.

Kim-e : le fauteuil roulant inspiré du Segway

Le fauteuil roulant Kim-e (Source : CHRONUS Robotics)

Inspiré du Segway, ce fauteuil roulant fonctionne grâce à un équilibre sur deux roues seulement, permettant à son utilisateur d’atteindre la même hauteur que les personnes valides.

Conçu pour être ergonomique, le Kim-e maintient l’utilisateur en place grâce à un système de sangles sécurisé tout en lui offrant la possibilité de basculer facilement entre une position assise et une position debout grâce à un mécanisme motorisé. À l’arrêt, le fauteuil est stabilisé par des béquilles, garantissant une sécurité optimale.

Le Kim-e se pilote entièrement via les mouvements du haut du corps, libérant ainsi les mains pour d’autres actions comme tenir un objet, utiliser un téléphone ou simplement gesticuler naturellement.

WheeM-i : le service de mobilité conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants

Le système de mobilité pour les fauteuils roulants : WheeM-i (Source : Italdesign)

Ce système permet aux utilisateurs de fauteuils roulants,de rouler directement avec leur fauteuil manuel léger sur une plateforme électrique, facilitant ainsi leurs déplacements en milieu urbain.

Doté de technologies avancées, ce dispositif intègre des systèmes de détection d’obstacles fixes et mobiles, réduisant les risques de collision. Il est également conçu pour surmonter les barrières architecturales souvent rencontrées en ville.

Grâce à sa connectivité via API, l’appareil favorise une interaction fluide avec d’autres modes de transport et applications de mobilité, renforçant ainsi son intégration dans les écosystèmes urbains modernes.