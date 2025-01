Quelles sont les règles d’accès aux personnes à mobilité réduite aux casinos ?

De nombreux casinos s’engagent en faveur de l’inclusion et de l’équité en rendant leurs locaux accessibles à tous les publics, y compris aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cet article présente les règles et les dispositifs mis en place par les casinos pour accueillir les PMR et les personnes en situation de handicap.

Réglementation sur l’accessibilité des casinos

Les casinos sont soumis à certaines obligations en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Obligations légales des casinos

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose à tous les établissements recevant du public, y compris les casinos, d’être accessibles à tous les types de handicaps : handicaps moteurs, sensoriels, mentaux ou cognitifs. À cet effet, les bâtiments existants doivent être mis en conformité ou faire l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Par ailleurs, les articles R111-19 à R111-19-8 du Code de la construction et de l’habitation spécifient les exigences en matière d’accessibilité, comme la présence d’ascenseurs, de rampes d’accès et d’espaces adaptés.

Normes spécifiques aux établissements de jeux

Les casinos sont classés comme ERP (établissement recevant du public) de type P (salles de jeux) et sont soumis aux règles générales d’accessibilité renforcées par des obligations propres à leur catégorie.

L’accès dans le bâtiment doit se faire via une rampe inclinée de largeur suffisante et avec des revêtements non glissants. Les entrées principales doivent être équipées de portes automatiques ou faciles à manœuvrer.

L’intérieur doit être équipé d’ascenseurs ou de plateformes élévatrices pour accéder aux étages. Les allées et les espaces de circulation doivent être larges et les sanitaires doivent être conformes aux normes PMR.

Services proposés aux personnes à mobilité réduite dans les casinos

Pour un accueil optimal des PMR, les casinos doivent mettre à leur disposition des espaces de stationnement réservés et proches des accès. Ils doivent aussi leur proposer une assistance à l’entrée et à l’intérieur du casino. Par exemple, une aide spéciale au placement pour les personnes ayant une déficience visuelle, comme une rampe d’accès.

En outre, les tables et les machines à sous doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Exemples de casinos accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le d’Enghien, plus proche casino de Paris est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’établissement dispose de toutes les infrastructures pour répondre à leurs besoins spécifiques telles qu’une entrée spécifique à la salle, un espace de repos et des sanitaires dédiés. Pour les personnes ayant des déficiences visuelles, l’établissement offre une aide au placement.

Le Casino Barrière de Deauville est également accessible aux personnes à mobilité réduite. De fait, l’entrée se fait de plain-pied. À l’intérieur, la largeur des allées facilite la circulation. Par ailleurs, le casino dispose de places de parkings dédiés et de toilettes adaptées.

Consultez aussi notre article sur les stations thermales accessibles, dans lesquelles se trouvent des casinos.

Autre casino accessible aux personnes à mobilité réduite, le Casino de l’Impérial Palace d’Annecy. Depuis des travaux de rénovation en 2016, cet établissement est accessible dans sa majorité aux personnes à mobilité réduite. En effet, les machines à sous et les roulettes électroniques sont situées au rez-de-chaussée, tout comme les toilettes et le restaurant du casino. Les tables de jeu, installées à l’étage, sont accessibles par un ascenseur dédié.