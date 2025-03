Revalorisation des aides dédiées au handicap 2025 : AEEH, AAH, pensions d’invalidité…

En 2025, plusieurs aides destinées aux personnes handicapées, aux aidants et aux familles connaissent des évolutions significatives. L’AEEH, l’AAH, les pensions d’invalidité et les allocations pour les aidants sont particulièrement concernées. Nous vous informons sur la revalorisation des aides dédiées au handicap en 2025 et des démarches à suivre pour bénéficier de ces aides. L’objectif est de vous fournir une information claire, précise et actualisée. Une information basée sur des sources officielles, afin de vous aider à comprendre l’impact de ces évolutions sur votre quotidien.

Revalorisation des aides handicap en 2025 : l’AAH

Qu’est-ce que l’AAH ?

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) garantit un revenu minimum aux personnes en situation de handicap. Elle est attribuée sous conditions de ressources et de taux d’incapacité.

L’objectif de cette allocation est de permettre aux personnes handicapées de faire face aux dépenses liées à leur handicap et de favoriser leur autonomie.

Pourquoi une revalorisation en 2025 ?

La revalorisation de l’AAH en 2025 vise à ajuster l’aide en fonction de l’inflation et de l’évolution du coût de la vie, afin de préserver le pouvoir d’achat des bénéficiaires. En avril 2024, l’AAH a déjà été revalorisée de 4,6 %.

Montant de l’AAH en 2025

Au 1er janvier 2025, l’AAH s’élève encore à 1 016,05 € par mois pour les allocataires sans autres revenus. Une revalorisation est attendue au printemps, ce qui porterait l’AAH à environ 1 035,53 € à partir d’avril 2025. Soit une légère hausse de 1,92 %, ce qui parait peu par rapport à la revalorisation d’avril 2024.

Pour ceux qui bénéficient d’une pension ou d’une rente, ils reçoivent la différence entre le montant de leur aide et celui de leur revenu.

Exemple : Si une personne perçoit une pension de 600 € par mois, elle pourra percevoir un complément d’AAH d’environ 435,53 € (1 035,53 € – 600 €), afin d’atteindre le montant maximal de l’AAH revalorisée.

Comment en bénéficier ?

Pour bénéficier de l’AAH, il faut remplir plusieurs conditions :

Avoir au moins 20 ans (ou 16 ans si émancipé).

Résider en France de manière stable et régulière.

Avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 % (ou entre 50 % et 79 % avec des restrictions d’accès à l’emploi).

Ne pas dépasser certains plafonds de ressources.

La demande d’AAH doit être déposée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). La MDPH évalue le taux d’incapacité et les besoins de la personne.

Revalorisation de l’AEEH en 2025 : implications pour les familles

Qu’est-ce que l’AEEH ?

L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) est une aide financière destinée aux familles qui élèvent un enfant handicapé. Elle est là pour compenser les dépenses liées à l’éducation et aux soins de l’enfant.

L’AEEH comprend une allocation de base, éventuellement complétée par des compléments en fonction des besoins spécifiques de l’enfant.

Pourquoi une revalorisation des aides handicap en 2025 ?

La revalorisation de l’AEEH en 2025 veut soutenir financièrement les familles face à l’augmentation des coûts liés au handicap de l’enfant, en tenant compte de l’inflation.

Montant de l’AEEH en 2025

En 2024, le montant de base de l’AEEH était de 149,26 € par mois et par enfant. En 2025, le montant de base de l’AEEH s’élève à 152,12 €. Les compléments variables vont de 114,07 € à 1 290,67 € selon les besoins spécifiques de l’enfant et le degré de gravité de la situation.

Comment en bénéficier ?

Pour bénéficier de l’AEEH, il faut remplir les conditions suivantes :

Incapacité de l’enfant : Si votre enfant a une incapacité d’au moins 80 %, vous pouvez bénéficier de cette aide. Pour une incapacité entre 50 % et 79 %, l’allocation peut être accordée si l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou nécessite un dispositif adapté ou des soins recommandés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).



Âge et prise en charge : L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et être à votre charge. Si l’enfant est en internat avec une prise en charge totale des frais de séjour par l’Assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide. Toutefois, elle peut être versée lorsque l’enfant en internat revient à domicile (par exemple, pendant les vacances scolaires ou les week-ends).



Bien qu’elle soit versée par la CAF ou la MSA, la demande d’AEEH doit être déposée auprès de la MDPH. Celle-ci évalue les besoins de l’enfant et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Pensions d’invalidité : ce qui change en 2025

Montant minimal revalorisé

Le montant minimum des pensions d’invalidité bénéficie d’une revalorisation à hauteur de 2,2 %. Il passe ainsi de 328,07 € en janvier 2024 à 335,29 € au 1er janvier 2025.

Aides aux aidants : AJPA et AJPP

Revalorisation des allocations journalières

Le montant de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) et de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est indexé sur le niveau du SMIC net. Il est revalorisé et passe de 64,54 € à 65,80 € au 1er janvier 2025.

Évolution de l’indemnisation de l’AJPA

À partir du 1er janvier 2025, il est possible de renouveler la durée d’indemnisation de l’AJPA lorsqu’une personne aide plusieurs de ses proches au cours de sa vie. L’aidant pourra ainsi bénéficier de 66 jours d’indemnisation de l’AJPA pour chaque personne aidée (au lieu de 66 jours en tout). Le nombre maximal de jours d’AJPA ne peut être supérieur à 264 sur l’ensemble de la carrière de l’aidant, ce qui représente quatre personnes aidées différentes.

Nouveautés pour la santé des enfants : carnet de santé et troubles du neurodéveloppement

Nouveau carnet de santé

Un nouveau carnet de santé est distribué aux parents depuis le 1er janvier 2025. Il propose notamment des informations sur les troubles sensoriels et du neurodéveloppement.

Objectif de cette nouvelle rubrique

Cette nouvelle rubrique vise à alerter les parents sur l’importance d’une détection précoce des troubles du neurodéveloppement : spectre de l’autisme, troubles du développement intellectuel, troubles dys (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie), trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

Elle fournit des grilles de dépistage pour les médecins afin de faciliter le repérage des écarts de développement et ainsi améliorer au plus tôt la trajectoire développementale de l’enfant concerné.

Pour en savoir plus sur le nouveau carnet de santé, vous pouvez consulter l’article dédié sur sante.gouv.fr.

Liens utiles

Les évolutions des aides en 2025 représentent des mesures importantes pour soutenir les personnes handicapées, les aidants et leurs familles. Il est indispensable de se tenir régulièrement informé des montants actualisés, des modalités d’application et des nouvelles dispositions en consultant les sources officielles (CAF, MSA, service public, sante.gouv.fr).

N’hésitez pas à contacter la MDPH de votre département pour toute question spécifique concernant votre situation.

À lire : Le salaire d’un aidant familial en 2025 : montants et dispositifs