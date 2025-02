Le salaire d’un aidant familial en 2025 : montants et dispositifs

En France, plus de 10 millions de personnes consacrent leur temps et leur énergie à accompagner des proches en perte d’autonomie. Ces aidants familiaux jouent un rôle important dans le maintien à domicile et la qualité de vie des personnes dépendantes. Reconnaissant l’importance de leur engagement, la législation française a mis en place plusieurs dispositifs pour les soutenir financièrement. En 2025, ces mécanismes permettent, sous certaines conditions, de rémunérer les aidants familiaux pour leur contribution. Voyons quelles sont les options disponibles, les montants envisageables et les conditions à remplir pour percevoir un salaire en tant qu’aidant familial.

Qu’est-ce qu’un aidant familial ?

Un aidant familial est une personne qui accompagne un proche en perte d’autonomie au quotidien. Il peut s’agir d’un parent, d’un enfant, d’un conjoint ou d’un autre membre de la famille. Dans certains cas, un ami ou voisin proche peut aussi jouer ce rôle.

L’aide apportée concerne plusieurs aspects de la vie quotidienne. L’aidant peut aider à la toilette, à l’habillage, aux repas ou aux déplacements. Il peut également gérer les tâches administratives, organiser les rendez-vous médicaux et veiller à la prise des médicaments. Parfois, son rôle est surtout moral : il apporte un soutien psychologique et une présence rassurante.

Être aidant familial demande du temps et de l’énergie. Beaucoup d’aidants continuent à travailler en parallèle ou doivent réduire leur activité professionnelle pour s’occuper de leur proche. Cette situation peut engendrer une charge mentale importante et des difficultés financières. Pour cette raison, plusieurs dispositifs existent pour les soutenir et, dans certains cas, leur permettre d’être rémunérés.

Dans ce cas, quel est le salaire d’un aidant familial ?

Salaire d’un aidant familial : différents dispositifs de rémunération

En 2025, plusieurs options s’offrent aux aidants familiaux pour obtenir une compensation financière de leur engagement.

L’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA)

L’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) est une aide financière destinée aux personnes qui suspendent temporairement leur activité professionnelle pour accompagner un proche en perte d’autonomie. Elle permet notamment de compenser en partie la perte de revenus liés à cette interruption.

En 2025, son montant est fixé à 65,80 € par jour et 32,90 € par demi-journée. Cette allocation est versée dans la limite de 66 jours sur l’ensemble de la carrière de l’aidant, avec un maximum de 22 jours indemnisés par mois.

L’AJPA est accordée sous certaines conditions. L’aidant doit fournir un soutien à titre non professionnel et avoir obtenu un congé de proche aidant auprès de son employeur. L’aide est versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA), selon le régime de l’aidant

L’AJPA permet un soutien temporaire, mais elle ne remplace pas un revenu stable. Son utilisation reste donc limitée dans le temps.

Le dédommagement dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide versée par le département aux personnes en situation de handicap. Elle peut être utilisée pour indemniser une aide familiale qui apporte une assistance régulière.

Le montant du dédommagement dépend de la situation de l’aidant. Lorsqu’il continue à travailler, il perçoit 4,69 € de l’heure en 2025. Si son activité professionnelle est réduite ou arrêtée, ce montant passe à 7,04 €. Le total versé est plafonné à 1 209,24 € par mois, voire 1 451,09 € en cas de besoins plus importants.

Plus d’information sur les tarifs et montants applicables aux différents éléments de la PCH.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

L’APA, Allocation Personnalisée d’Autonomie, est une aide du département destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie. Elle finance en partie les dépenses liées à l’aide à domicile, y compris la rémunération d’une aide familiale. Toutefois, l’aidant ne peut pas être le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de la personne aidée.

Le statut de salarié pour l’aidant familial

Dans certains cas, l’aidant peut être rémunéré en tant que salarié par la personne aidée, si celle-ci utilise l’APA ou la PCH pour cet usage. Dans cette situation, la personne aidée devient « particulier employeur » et doit effectuer plusieurs démarches administratives.

La déclaration se fait auprès de l’URSSAF via le Chèque Emploi Service Universel (CESU). Un contrat de travail doit être rédigé, précisant la durée du travail et le salaire, fixé au minimum à 15,74 € brut de l’heure en 2025. L’aidant bénéficie alors des mêmes droits que tout salarié : congés payés, cotisations pour la retraite, protection sociale, etc.

Ce statut permet à l’aidant d’obtenir une reconnaissance officielle et d’accéder à des droits sociaux. Toutefois, il impose également des obligations à la personne aidée, qui doit gérer l’ensemble des démarches liées à l’emploi d’un salarié.

Les avantages et inconvénients de la rémunération des aidants

La rémunération des aidants familiaux présente plusieurs avantages. Elle permet notamment une reconnaissance du travail effectué et apporte un soutien financier à l’aidant. Cela peut aussi faciliter la réduction du temps de travail pour se consacrer à l’aide.

Cependant, il existe aussi des inconvénients. Les montants sont parfois limités et peuvent ne pas compenser entièrement la perte de revenus. De plus, la rémunération peut avoir un impact sur les prestations sociales perçues par l’aidant. Pour finir, les démarches administratives sont parfois complexes.

Les autres aides financières pour les aidants familiaux

En plus des dispositifs de rémunération directe, d’autres aides financières existent pour soutenir les aidants familiaux.

Le congé de proche aidant permet de s’absenter du travail pour s’occuper d’un proche en perte d’autonomie. Ce congé peut durer jusqu’à trois mois, renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.

L’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) concerne les parents d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Elle est versée pour chaque jour de congé pris, dans la limite de 22 jours par mois.

Le don de jours de repos entre collègues permet à un salarié de renoncer à des jours de repos au profit d’un collègue aidant familial.

Quelles démarches pour percevoir un salaire en tant qu’aidant familial ?

Étape 1 : Vérifier les conditions d’éligibilité

Avant d’entamer les démarches, il faut s’assurer que la personne aidée peut bénéficier d’une des aides mentionnées ci-dessus.

Étape 2 : Monter un dossier de demande

Chaque aide nécessite un dossier spécifique, souvent à déposer auprès du conseil départemental, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou de la CAF. Ce dossier comprend généralement :

Un formulaire de demande ;

Un certificat médical justifiant la perte d’autonomie ;

Des justificatifs de domicile et de revenus.

Étape 3 : Déclaration de l’aidant comme salarié

Si l’aidant est rémunéré via l’APA ou la PCH, la personne aidée doit le déclarer comme salarié auprès de l’URSSAF via le CESU. Cela permet à l’aidant de bénéficier d’une couverture sociale et de droits à la retraite.

Étape 4 : Déclarations et suivi

Chaque mois, l’employeur doit déclarer les heures travaillées et verser la rémunération correspondante. Certaines aides sont versées directement à la personne aidée, qui doit ensuite rémunérer l’aidant.

Le salaire d’un aidant familial en 2025 dépend du dispositif utilisé et de la situation de la personne aidée. Les aides permettent un soutien financier, mais elles ne compensent pas toujours la perte de revenus. Avant de faire une demande, il est important de bien vérifier les conditions d’éligibilité et d’anticiper les démarches administratives. Les montants et les règles pouvant évoluer, consultez régulièrement les organismes compétents pour obtenir les informations les plus récentes.

