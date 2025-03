5 outils indispensables pour les établissements spécialisés

En raison de la diversité des besoins liés aux handicaps, un large éventail d’établissements spécialisés est disponible pour répondre à ces enjeux.

Ces structures sont véritablement des espaces d’accompagnement bienveillant, où chacun peut trouver du soutien adapté à ses besoins. Pour aller plus loin dans cet accompagnement, l’utilisation d’outils pensés spécialement pour faciliter la vie devient essentielle afin de renforcer l’autonomie et d’alléger les difficultés du quotidien.

Cet article présente cinq outils indispensables pour ces établissements qui permettent d’améliorer le bien-être et le confort des personnes en situation de handicap.

Logiciel de gestion administrative

La gestion administrative et le suivi personnalisé des usagers sont des défis majeurs pour ces établissements. L’utilisation de logiciels spécialisés permet de centraliser les informations, d’optimiser les plannings et d’améliorer la coordination entre les professionnels.

Dans ce contexte, un logiciel IME comme celui-ci, est conçu afin de garantir un accompagnement de qualité aux usagers et d’optimiser leur prise en charge. Adapté à leurs besoins spécifiques, il facilite le partage d’informations grâce au dossier informatisé de l’usager.

De plus, que ce soit pour le projet personnalisé, les transmissions éducatives, le suivi médical ou administratif, ce logiciel offre une solution intuitive et connectée. Chaque module travaille en harmonie, permettant une collaboration fluide entre le personnel de ces établissements.

Lits médicalisés et matelas anti-escarres

Lit avec matelas anti-escarres à air pour personnes âgées (Source : Emeraude Médical services)

Dans les établissements spécialisés, les lits médicalisés et les matelas anti-escarres jouent un rôle essentiel dans l’amélioration du confort, de la sécurité et de l’autonomie des résidents, en particulier pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant de pathologies chroniques.

En réalité, l’adaptabilité du lit soulage les douleurs articulaires, musculaires et dorsales et assure un soutien ergonomique adapté à chaque morphologie.

D’autre part, grâce au réglage en hauteur, les résidents peuvent monter et descendre du lit plus facilement, réduisant ainsi le risque de chute. Certains modèles disposent de zones à air alterné, qui modifient la pression sur différentes parties du corps pour éviter les points de compression prolongés.

Tablette tactile facilitant la communication

Les nouvelles technologies transforment la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, en rendant la communication plus fluide et l’inclusion plus naturelle. Des applications spécifiques permettent d’interagir plus facilement avec l’environnement et de compenser certaines limitations.

En ce sens, les tablettes tactiles adaptées offrent une solution innovante pour améliorer la participation active et l’apprentissage des personnes ayant des besoins spécifiques. Grâce à des applications dédiées, elles permettent aux personnes ayant des troubles du langage (par exemple autisme, paralysie cérébrale, etc.) d’exprimer leurs besoins à l’aide de pictogrammes, de textes ou de synthèse vocale.

Par ailleurs, l’utilisation de la reconnaissance vocale aide ceux qui ont des difficultés motrices ou des troubles de l’écriture à interagir avec leur environnement.

Les solutions domotiques et objets connectés

Un autre outil indispensable dans les établissements spécialisés, permettant aux résidents d’acquérir le plus d’indépendance possible, est le système de contrôle environnemental.

Cette solution confère à chacun la possibilité de personnaliser et de contrôler à distance de nombreux appareils et installations de son environnement domestique, de la télévision aux stores, en passant par la chaîne stéréo et l’éclairage.

Par ailleurs, ces dispositifs permettent de piloter divers équipements depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou même à l’aide d’un simple interrupteur.

Les systèmes utilisant la radiofréquence offrent une solution pratique pour gérer les appareils dépourvus de télécommande, tels que les portes, l’éclairage, les appareils électroménagers et bien d’autres équipements du quotidien.

Matériel de mobilité adapté

Monte-escalier autonome (Source : Accesplus)

L’autonomie et l’accessibilité physique des personnes en situation de handicap reposent sur des établissements spécialisés conçus pour faciliter leur quotidien. C’est pour cela que le monte-escalier autonome représente un outil inestimable pour les usagers de ces établissements.

Fruit d’une ingénierie de pointe, le monte-escalier autonome fournit la possibilité, pour les personnes à mobilité réduite, de franchir des escaliers droits à marches régulières entre les étages de l’établissement sans l’aide d’une personne et sans nécessiter d’effort physique.

Contrairement à d’autres solutions comme la plateforme monte-escalier, ce dispositif représente une alternative économique, avec une installation rapide et des coûts de maintenance réduits. Il peut être facilement intégré dans des structures existantes sans nécessiter de lourds travaux d’aménagement, ce qui en fait une option idéale pour les établissements spécialisés.