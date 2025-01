Apprendre la langue des signes : guide pour débutant

La langue des signes : simple outil de communication ? Non, pas seulement. Elle permet de créer des liens avec les personnes sourdes ou malentendantes tout en contribuant à une société plus inclusive. Mais par où commencer si vous souhaitez apprendre la langue des signes ? Voici un guide pour découvrir les différentes possibilités et ressources.

Pourquoi apprendre la langue des signes ?

Apprendre la langue des signes, c’est avant tout une belle manière de créer des liens avec les personnes sourdes ou malentendantes. Que ce soit pour mieux échanger dans la vie de tous les jours ou offrir un accueil inclusif dans des lieux comme les musées ou les services publics, cette langue unique favorise la communication et l’inclusion.

Apprendre la langue des signes, c’est aussi développer des compétences utiles comme l’observation et la communication non verbale. Ces atouts peuvent valoriser un CV ou servir dans des domaines variés, y compris professionnels ou artistiques.

C’est aussi un engagement vers une société plus ouverte et respectueuse des différences. Imaginez participer à un concert ou un événement culturel et pouvoir échanger avec des personnes sourdes grâce à quelques bases en langue des signes. Apprendre cette langue, c’est contribuer à rendre ces moments plus accessibles et même à bâtir un monde plus inclusif. C’est plutôt valorisant.

Où apprendre la langue des signes ?

Il existe de nombreuses possibilités pour apprendre la langue des signes, adaptées à tous les niveaux et à différents besoins. Voici quelques exemples pour vous guider dans votre choix.

Les écoles et organismes spécialisés

Des structures dédiées proposent des formations complètes pour s’initier ou se perfectionner en langue des signes française (LSF).

L’École Française : Elle propose des formations courtes et accessibles via le CPF, avec des supports modernes pour débuter facilement.

L’École des Signes : Avec son programme d’initiation, cette école propose une approche ludique et accessible, idéale pour découvrir les bases de la LSF. Certaines sessions sont disponibles en distanciel et alors permettent un apprentissage flexible.

Visuel-LSF : Cet organisme national offre des cours en présentiel ou à distance, adaptés aux particuliers comme aux professionnels. Leurs formateurs sont majoritairement sourds et garantissent un apprentissage authentique.

Languedessignes.fr : Cette plateforme en ligne propose des cours 100 % distanciels. Les apprenants y trouvent des ressources interactives et des vidéos pédagogiques pour progresser à leur rythme.

MaFormation et FranceTravail : Ces sites répertorient diverses formations en langue des signes, qu’elles soient en ligne ou en présentiel, avec des programmes destinés aux particuliers comme aux entreprises.

Signes de Sens : Cette association a créé une plateforme de formations en ligne dans le but de fournir des formations accessibles à tous. Non seulement elle forme à la LSF, mais elle propose aussi des animations numériques interactives et gratuites pour sensibiliser à l’inclusion.

Si vous êtes lycéens, vous pouvez opter pour la LSF en langue optionnelle dès la seconde. Mais ça, c’est seulement si vous avez la chance de fréquenter un lycée qui propose cette option.

Les associations locales

Les associations jouent un rôle clé dans l’apprentissage de la langue des signes. Par exemple :

La Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF) organise régulièrement des ateliers d’initiation et des événements pour découvrir la LSF. Ces initiatives favorisent les rencontres avec des locuteurs natifs et restent accessibles financièrement.

Visuel-LSF propose également des formations dans certaines de ses antennes locales. Ces cours, parfois financés par des dispositifs comme le CPF, permettent un apprentissage en petit groupe, propice aux échanges.

Des stages et séjours immersifs

Pour ceux qui souhaitent progresser rapidement, certaines écoles et associations organisent des stages intensifs ou des séjours immersifs, à l’instar d’IVT. Ces formats permettent de pratiquer la langue des signes dans un cadre immersif, entouré de personnes sourdes ou de formateurs expérimentés.

Quelle que soit la structure choisie, il est important de trouver une formule adaptée à votre emploi du temps et à vos objectifs.

Les plateformes incontournables

Internet regorge de ressources pour apprendre la LSF.

Des plateformes comme Elix ou Spread Signs (sur Android et Iphone) proposent des vidéos pédagogiques et un dictionnaire interactif pour apprendre les bases.

Pour les franciliens, la Région Île-de-France met à disposition une application gratuite qui propose d’apprendre des langues étrangères. La LSF est donc intégrée aux six autres langues déjà proposées (anglais, espagnol…) dans l’application QIOZ.

En complément, plusieurs applications mobiles facilitent l’apprentissage quotidien de la langue des signes. Elix notamment, existe en version web mais aussi en application mobile pour avoir accès à un dictionnaire LSF rapidement. Vous pouvez également essayer des applications comme Pause LSF (sur Android et Iphone) et HiFive sur Iphone.

Ces différents outils numériques rendent l’apprentissage accessible et motivant, à tout moment et partout. Pourquoi s’en priver ?

Méthodes pratiques pour maîtriser la langue des signes

Apprendre en autodidacte

Pour ceux qui préfèrent une approche indépendante, l’auto-apprentissage est une option accessible. Il existe de nombreux livres et guides spécialisés pour apprendre la langue des signes à son rythme. Des ouvrages comme « La Langue des Signes Française pour les Nuls » permettent de découvrir les bases de manière structurée.

Pour varier les formats, vous pouvez aussi vous abonner à des chaînes YouTube dédiées à la LSF. Par exemple, la chaîne « Apprendre la langue des signes française » propose des vidéos pour maîtriser les bases indispensables de la LSF. Sophie Vouzelaud, 1ère Dauphine de miss France, sourde depuis la naissance, consacre sa chaine Youtube à l’apprentissage de la LSF. LittleBunBao, Aymeline LSF, Signes&Vous et MélanieDeaf valent le coup qu’on s’y attarde.

Cependant, l’auto-apprentissage nécessite une grande discipline. Pour renforcer cette méthode, il est conseillé de compléter les connaissances en rejoignant des forums ou des groupes en ligne, où vous pourrez poser des questions et interagir avec des locuteurs natifs.

Participer à des cours collectifs

Les cours collectifs sont idéaux pour les personnes qui apprécient l’interaction en groupe. Ces sessions offrent un cadre convivial pour pratiquer et poser des questions. De plus, vous pouvez échanger avec d’autres apprenants et progresser ensemble.

Prendre des cours individuels

Pour un apprentissage personnalisé, les cours individuels sont une excellente option. Cette méthode permet d’adapter les contenus à vos objectifs spécifiques, que ce soit pour un usage professionnel ou quotidien.

Regarder des vidéos ou s’immerger dans des contenus signés

Certains programmes, comme « Tout en Signes », mettent en avant la langue des signes et permettent de s’immerger dans cette culture. Regarder des vidéos signées ou suivre des conférences traduites est une méthode efficace pour s’habituer aux gestes.

Combien de temps faut-il pour apprendre ?

Le temps d’apprentissage varie selon vos objectifs, votre motivation et votre pratique. En quelques semaines, vous pouvez maîtriser les bases. Mais pour devenir à l’aise, une pratique régulière avec des locuteurs natifs est indispensable et peut demander plusieurs mois.

Conseils pour progresser rapidement

Pratiquer avec des locuteurs natifs : Participer à des événements organisés par la communauté sourde aide à se familiariser avec la langue des signes.

Utiliser des outils interactifs : Applications, vidéos et dictionnaires sont des compléments efficaces pour enrichir votre vocabulaire.

Répéter régulièrement : Comme toute langue, la langue des signes demande une pratique constante pour ne pas perdre les acquis.

Regarder des vidéos en ligne : Comme nous l’avons vu plus haut, de nombreuses chaînes YouTube ou sites comme Elix permettent d’apprendre gratuitement.

Apprendre la langue des signes est une expérience enrichissante, accessible à tous. Que vous optiez pour des cours en présentiel, en ligne ou une pratique autonome, chaque étape vous rapprochera d’une communication plus inclusive. N’hésitez pas à explorer les ressources mentionnées et à vous engager dans cette belle aventure linguistique. Alors, quand commencez-vous ?

