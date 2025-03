Portail de l’audiodescription : une avancée pour l’accessibilité culturelle

Le ministère de la Culture, en collaboration avec de nombreux acteurs du secteur, lance le Portail de l’audiodescription, une plateforme numérique innovante destinée à centraliser l’offre de films audiodécrits. Inauguré par la ministre Rachida Dati, ce portail vise à faciliter l’accès au cinéma et à l’audiovisuel pour les personnes malvoyantes, tout en valorisant la pratique de l’audiodescription comme vecteur d’inclusion.

Actuellement, 2575 films sont référencés. Le portail propose des liens directs vers des solutions de visionnage partenaires diffusant ces films en version audiodécrite (Arte, France TV, Canal+, Orange …), ainsi qu’un centre de ressources informatives pour sensibiliser le grand public et les professionnels à l’importance de l’audiodescription.

Ce nouvel outil répond à un besoin réel : malgré les progrès accomplis, l’information sur les films audiodécrits reste souvent éparse, rendant difficile pour les publics concernés de trouver facilement les contenus adaptés à leurs besoins.

Grâce à cette initiative, les usagers, leurs proches ainsi que les professionnels du secteur pourront accéder à un catalogue complet et éditorialisé, regroupant plus de 2 500 films. La navigation se fait par recherche ou via des entrées thématiques – genres, sélections spéciales, réalisateurs –, et des liens directs orientent vers des solutions de visionnage partenaires.

=> Visiter le portail de l’audiodescription

Le portail ne se limite pas à un simple répertoire de films. Il intègre également un centre de ressources informatives pour sensibiliser le grand public et les professionnels aux enjeux de l’audiodescription, avec une sélection variée de productions récentes, cultes et même adaptées à la jeunesse. En 2025, de nouvelles solutions de visionnage ainsi que des fonctionnalités innovantes viendront enrichir l’expérience utilisateur, faisant de ce portail une référence en matière d’accessibilité culturelle.

L’un des points forts de ce projet réside dans sa démarche participative. Conçu en étroite collaboration avec des experts du numérique et des usagers déficients visuels, le portail a été développé selon une approche collaborative qui se poursuivra après son lancement. Les utilisateurs pourront ainsi partager leurs retours et suggestions, participant activement à l’amélioration continue de la plateforme.