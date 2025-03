Référents handicaps : ce n’est que le début 

L’Université du Réseau des Référents Handicap a été créée en 2020 par l’Agefiph, pour accompagner la montée en compétences et la mise en réseau des référents handicap nommés en entreprise.

Depuis, le nombre de participants est en hausse constante, la variété des conférences et outils partagés est chaque année plus intéressante.

Jeff Bezos disait pour Amazon « c’est toujours Day One ». Notre sentiment est que le rôle de référent handicap vit aussi son Day One : de très belles avancées d’usage, de pratique et réglementaires ont eu lieu ces dernières années dans les entreprises et organisations, mais on sent que la dynamique des actions et projets portés par les référents handicap peut aller beaucoup plus loin.

Et quand les acteurs économiques et de la société civile porte, la portée est réelle.

Ce que nous avons découvert ou apprécié cette année

Le village d’associations et de solutions, ciblées sur certains handicap ou le handicap en général.

Des services, outils, applications, accompagnements, matériels, adaptés à différentes situations (ergothérapie, accompagnement OETH, applications mobiles inclusives, associations de défense de la santé mentale …)

Des conférences dont la qualité de contenu est rarement accessible :

Essais et cas d’usage d’exosquellettes, et compréhension des différents modèles

Retours d’expérience de référents handicap ayant testé différents dispositifs (OuiCare, La Poste,

Les enjeux de la sortie d’accord agréé et comment s’outiller

Comment éviter les licenciements pour inaptitudes ?

La dynamique et le partage de bonnes idées et retours d’expérience

Dans les ateliers

Aux moments d’échange

Pour la prochaine, rendez-vous en mars 2026 en région Centre – Val-de-Loire.